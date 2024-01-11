В ООН оголосили про наміри надати Україні $3,1 млрд гуманітарної допомоги

На наступному тижні ООН запросить у міжнародних донорів $3,1 млрд для фінансування гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

План реагування ООН на 2024 рік буде представлено Управлінням ООН з координації гуманітарних питань (УКГВ ООН) спільно з агентством ООН у справах біженців 15 січня у Женеві. Він передбачає закладення $3,1 млрд для надання допомоги 8,5 мільйонам людей в Україні.

"Оскільки війна в Україні не слабшає, викликаючи високий рівень гуманітарних потреб, фінансова підтримка має бути стабільною", - заявила Едем Восорну, директорка одного з відділів УКГП ООН.

"У 2024 році ми закликаємо всіх донорів ще раз активізуватися та допомогти народу України", - додала вона.

Нагадаємо, раніше УКГП повідомило, що понад 14,6 млн осіб, або 40% населення України, в цьому році потребують гуманітарної допомоги через повномасштабне вторгнення Росії. Через військову агресію країни-сусіда близько 6,3 млн людей були змушені тікати за кордон. Разом з тим, 4 млн людей, серед них приблизно 1 млн дітей, залишаються переміщеними всередині країни.

У організації викликали занепокоєння, що доступ до територій, тимчасово окупованих Росією, залишається "значно утрудненим".

"Це викликає величезну тривогу у сотень тисяч людей, які живуть на окупованих територіях поблизу лінії фронту, де потреби найбільш актуальні", - сказала Едем Восорну.

Додамо, раніше Організація об’єднаних націй звернулася до партнерів у зв’язку з корегуванням плану реагування на гуманітарні виклики, та просить виділити для України допомогу у розмірі $435 млн на задоволення зимових потреб понад 11 мільйонів українців.

Першочергово підтримка надаватиметься прифронтовим областям: Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Луганській, Миколаївській, Сумській і Запорізькій.

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