Данія надає Україні військову допомогу на понад 300 млн доларів

12 березня Данія анонсувала надання Україні шістнадцятого пакету військової підтримки на суму 2,3 млрд данських крон (близько 337 млн доларів США).

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Цей пакет включає в себе передачу артилерійських систем CAESAR, самохідних мінометів калібру 120 мм, а також 155-мм артилерійських боєприпасів.

Зазначається, що Данія реалізує цей пакет у співпраці з Францією, що стосується поставок систем CAESAR, а також разом з Естонією та Чехією – щодо 155-мм артилерійських снарядів.

"Артилерійські та мінометні системи дуже затребувані Україною. Цим пакетом ми робимо значний внесок у боротьбу за свободу України у формі як додаткових артилерійських систем CAESAR, так і супутніх боєприпасів. Пожертви зроблені у співпраці з нашими союзниками та надсилають важливий сигнал про те, що ми стоїмо за Україною на широкому фронті", – сказав міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

Разом з цим пакетом, загальна вартість допомоги, яку надала Данія становить приблизно 39,2 мільярда крон (5,7 млрд доларів). Також країна виділила 25,3 млрд крон (3,7 млрд доларів) для спеціального резервного "фонду України" на 2024-2028 роки.

Допомога Україні від Данії

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що Данія вирішили передати Україні всю свою артилерію. Також вона закликала країни Європи передати Україні боєприпаси та системи ППО, оскільки вони їй зараз потрібніші.

У грудні 2023 року Фредеріксен анонсувала, що її країна виділить допомогу на €1 млрд, до якої, в разі погодження парламентом, увійдуть танки, дрони, боєприпаси, а також винищувачі F-16.

Україна може отримати від Данії перші шість літаків F-16 орієнтовно у другому кварталі-2024, хоча попередньо очікувалось, що винищувачі будуть передані нашій країні на початку цього року.

22 лютого Данія оголосила про 15-й пакет військової допомоги Україні на 1,7 мільярда данських крон (близько 228 мільйонів євро). До нього увійдуть боєприпаси для артилерії і ППО та безпілотники.