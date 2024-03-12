Дания передает Украине военную помощь более чем на 300 млн долларов

12 марта Дания анонсировала предоставление Украине шестнадцатого пакета военной поддержки на сумму 2,3 млрд датских крон (около 337 млн долларов США).

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Этот пакет включает в себя передачу артиллерийских систем CAESAR, минометов самоходных калибра 120 мм, а также 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Отмечается, что Дания реализует этот пакет в сотрудничестве с Францией по поставкам систем CAESAR, а также вместе с Эстонией и Чехией – относительно 155-мм артиллерийских снарядов.

Артиллерийские и минометные системы очень востребованы Украиной. Этим пакетом мы вносим значительный вклад в борьбу за свободу Украины в форме дополнительных артиллерийских систем CAESAR, так и сопутствующих боеприпасов. Пожертвования сделаны в сотрудничестве с нашими союзниками и посылают важный сигнал о том, что мы стоим за Украиной на широком фронте", – сказал министр обороны Троэлс Лунд Поульсен.

Вместе с этим пакетом, общая стоимость помощи, предоставленная Дания составляет примерно 39,2 млрд крон (5,7 млрд долларов). Также страна выделила 25,3 млрд крон (3,7 млрд долларов) для специального резервного фонда Украины на 2024-2028 годы.

Помощь Украине от Дании

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен сообщила, что Дания решили передать Украине всю свою артиллерию. Также она призвала страны Европы передать Украине боеприпасы и системы ПВО, поскольку они ей сейчас нужны.

В декабре 2023 года Фредериксен анонсировала, что ее страна выделит помощь на €1 млрд, в которую, в случае согласования парламентом, войдут танки, дроны, боеприпасы, а также истребители F-16.

Украина может получить от Дании первые шесть самолетов F-16 ориентировочно во втором квартале-2024, хотя ожидалось, что истребители будут переданы нашей стране в начале этого года.

22 февраля Дания объявила о 15-м пакете военной помощи Украине на 1,7 миллиарда датских крон (около 228 миллионов евро). В него войдут боеприпасы для артиллерии и ПВО и беспилотники.