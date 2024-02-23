Украина подписала договор о безопасности с Данией: чем он особенный

23 февраля во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Дания стала первой страной, не являющейся членом G7 ("Группы семи"), с которой Украина заключила подобное соглашение.

Так, в 2024 году военная поддержка Дании будет составлять не менее 1,8 млрд евро.

Кроме того, Датский Фонд в поддержку Украины выделил 8,5 млрд евро на текущую поддержку нашего государства в 2023-2028 годах.

Что существенно отличает Соглашение с Данией от предыдущих

Кроме классических положений относительно четкой поддержки будущего членства Украины в ЕС и НАТО, пути реформ, сотрудничества в области оборонной промышленности, в сфере разведки, кибербезопасности, восстановления Украины, а также вопроса санкций и привлечения агрессора к ответственности, соглашение включает мощный военный блок.

Дания как сопредседатель Коалиции военно-воздушных сил (AFCC) и участник Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16 через Коалицию военно-воздушных сил (AFCC), в частности путем предоставления истребителей, боеприпасов, тренажеров и обучения также вносит вклад в долгосрочное обслуживание истребителей и создание надлежащих условий в Украине.

Кроме того, в соглашении закреплена поддержка развития морского флота Украины, усилий по разминированию, а также предоставление Данией высокотехнологичной военной помощи: беспилотников, средств связи, радаров и оборудования для обнаружения

Также Дания будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение десяти лет срока действия этого соглашения и с возможностью его продления по соглашению сторон.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Данию за солидарность с украинским народом и за помощь.

"Сильный документ, подтверждающий непоколебимую поддержку Данией нашего народа. В частности, на сумму не менее 1,8 млрд евро в текущем году. Дания также будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16 через авиационную коалицию: предоставление истребителей, боеприпасов, тренажеров, учебы, обслуживания", - заметил Зеленский.

Помощь Украине от Дании

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен сообщила, что Дания решили передать Украине всю свою артиллерию. Также она призвала страны Европы передать Украине боеприпасы и системы ПВО, поскольку они ей сейчас нужны ей больше.

В декабре 2023 года Фредериксен анонсировала, что ее страна выделит помощь на €1 млрд, в которую, в случае согласования парламентом, войдут танки, дроны, боеприпасы, а также истребители F-16.

Украина может получить от Дании первые шесть самолетов F-16 ориентировочно во втором квартале-2024, хотя ожидалось, что истребители будут переданы нашей стране в начале этого года.

22 февраля Дания объявила о 15-м пакете военной помощи Украине на 1,7 миллиарда датских крон (около 228 миллионов евро). В него войдут боеприпасы для артиллерии и ПВО и беспилотники.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 12 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности. Это был первый договор в рамках соглашений, которые были согласованы во время саммита НАТО в Вильнюсе между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

Также 16 февраля во время поездки Зеленского в Германию и Францию с этими странами были подписаны соглашения о безопасности.

Об этих документах союзники договорились еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Тогда будущие двусторонние договоры преподносились как своеобразная замена приглашению в НАТО, которого добивался президент Владимир Зеленский, но так и не получил. При этом Киев рассчитывает подписать их не только с членами Альянса, а в целом почти с 30 странами.

Эти соглашения должны усилить оборону Украины военной помощью на годы вперед, помочь ей перезапустить оборонную промышленность и подготовиться к членству в НАТО.

Но в этих соглашениях нет обязательств типа статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне (т.е. "я воюю за тебя, ты - за меня"). А все обязательства, которые берут на себя западные союзники (помогать Украине оружием, деньгами и "поддержкой реформ") примерно соответствует тому, что они и так сейчас делают.