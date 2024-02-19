Украина и США могут подписать соглашение о безопасности в июле

Украина и США могут подписать соглашение о гарантиях безопасности к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне. Но сегодня для Украины важнее всего голосование в Конгрессе за пакет финансовой помощи.

Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает "Укринформ ".

По ее словам, соответствующие переговоры с США по гарантиям безопасности проводились на уровне заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы.

"Как вы знаете, Андрей Ермак поддерживает постоянную связь с Джейком Салливаном (советником президента США по вопросам нацбезопасности, – ред.). То есть с тактической точки зрения переговоры проведены, стратегически принята декларация. Это решение может быть принято раньше", - отметила Стефанишина.

Она подчеркнула, что в настоящее время основное внимание Украины сосредоточено на более неотложных решениях, в которых нуждается украинский народ и украинские военные.

"Мы должны сначала выжить, а дальше уже думать, как обеспечить свою безопасность", - отметила Стефанишина, добавив, что сейчас Украина фокусируется на решениях, которые должны быть приняты в марте в Конгрессе США.

Она подчеркнула, что, несмотря на это, гарантии безопасности между Украиной и США все равно будут подписаны.

"Нам нужно защитить украинские города, нам нужно, чтобы у ПВО были снаряды. И это вопросы жизни и смерти. Поэтому концентрируемся на этом. А гарантии безопасности точно будут подписаны", - подчеркнула вице-премьер.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 12 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности. Это был первый договор в рамках соглашений, которые были согласованы во время саммита НАТО в Вильнюсе между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

Также 16 февраля во время поездки Зеленского в Германию и Францию с этими странами были подписаны соглашения о безопасности.

Об этих документах союзники договорились еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Тогда будущие двусторонние договоры преподносились как своеобразная замена приглашению в НАТО, которого добивался президент Владимир Зеленский, но так и не получил. При этом Киев рассчитывает подписать их не только с членами Альянса, а в целом почти с 30 странами.

Эти соглашения должны усилить оборону Украины военной помощью на годы вперед, помочь ей перезапустить оборонную промышленность и подготовиться к членству в НАТО.

Но в этих соглашениях нет обязательств типа статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне (т.е. "я воюю за тебя, ты - за меня"). А все обязательства, которые берут на себя западные союзники (помогать Украине оружием, деньгами и "поддержкой реформ") примерно соответствует тому, что они и так сейчас делают.