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Соглашение на года. Британия будет предоставлять Украине разведданные и анонсировала новый пакет помощи
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности. Об этом сообщает "Европейская правда".
Отмечается, что это первый договор по безопасности в рамках договоренностей, которые были согласованы во время саммита НАТО в Вильнюсе между Украиной, членами G7 и государствами, которые присоединились к ним.
По словам Зеленского, обязательства Великобритании касательно безопасности будут действовать до вступления Украины в НАТО.
"Если бы такие гарантии были достигнуты в 1991 году, в том числе с Британией, то война бы не началась", – высказался он.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В свою очередь Сунак обратил внимание, что это "первое из заверений по безопасности, которые подписывает Украина".
В соглашении прописано, что оно будет действовать десять лет с возможностью продления. Если Украина вступит в НАТО до окончания этого периода, эти обязательства безопасности завершатся и будут инкорпорированы в систему Альянса.
Глава британского правительства сказал, что соглашение делает три вещи:
- формализует те договоренности безопасности, которые уже есть;
- гарантирует, что эта поддержка является долгосрочной;
- предусматривает, что в случае нового российского нападения Британия предоставит Украине необходимую поддержку в сферах безопасности и экономики, современное вооружение и введет санкции, "которые будут иметь цену для России".
Как пишет "Бабель", документ предусматривает, что Лондон будет обмениваться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество.
Помощь Украине: новый пакет от Британии
Также Сунак объявил о предоставлении Украине новой военной помощи, передает "Интерфакс-Украина".
Речь идет о поддержке в 2,5 млрд фунтов стерлингов. Британский чиновник отметил, что это самый большой пакет оборонной помощи Украине с начала войны.
Средства выделяют, в частности, на:
- противотанковые средства;
- ракеты;
- сотни тысяч новых артиллерийских снарядов;
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подготовку тысяч украинских военных.