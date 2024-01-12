Соглашение на года. Британия будет предоставлять Украине разведданные и анонсировала новый пакет помощи

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности. Об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что это первый договор по безопасности в рамках договоренностей, которые были согласованы во время саммита НАТО в Вильнюсе между Украиной, членами G7 и государствами, которые присоединились к ним.

По словам Зеленского, обязательства Великобритании касательно безопасности будут действовать до вступления Украины в НАТО.

"Если бы такие гарантии были достигнуты в 1991 году, в том числе с Британией, то война бы не началась", – высказался он.

В свою очередь Сунак обратил внимание, что это "первое из заверений по безопасности, которые подписывает Украина".

В соглашении прописано, что оно будет действовать десять лет с возможностью продления. Если Украина вступит в НАТО до окончания этого периода, эти обязательства безопасности завершатся и будут инкорпорированы в систему Альянса.

Глава британского правительства сказал, что соглашение делает три вещи:

формализует те договоренности безопасности, которые уже есть;

гарантирует, что эта поддержка является долгосрочной;

предусматривает, что в случае нового российского нападения Британия предоставит Украине необходимую поддержку в сферах безопасности и экономики, современное вооружение и введет санкции, "которые будут иметь цену для России".

Как пишет "Бабель", документ предусматривает, что Лондон будет обмениваться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество.

Помощь Украине: новый пакет от Британии

Также Сунак объявил о предоставлении Украине новой военной помощи, передает "Интерфакс-Украина".

Речь идет о поддержке в 2,5 млрд фунтов стерлингов. Британский чиновник отметил, что это самый большой пакет оборонной помощи Украине с начала войны.

Средства выделяют, в частности, на: