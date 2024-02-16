Украина и Франция подписали соглашение о безопасности

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию подписал в Париже с президентом Эмманюэлем Макроном двустороннее соглашение о сотрудничестве по безопасности, в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

Об этом президенты рассказали на совместной пресс-конференции .

По словам Макрона, данное соглашение конкретизирует те обязательства, которые Франция вместе со странами G7 взяла на себя на Вильнюсском саммите НАТО в июле прошлого года.

"Наша поддержка не только долгосрочная, но и также имеет коллективное намерение, поскольку Британия и Германия уже подписали это соглашение (…) Мы полны решимости стоять бок о бок с Украиной для того, чтобы Россия проиграла эту захватническую войну", – добавил он.

Президент Франции добавил, что их поддержка Украины будет столь же сильной как и в начале войны и в дальнейшем она будет усиливаться. Франция берет на себя конкретные обязательства для того, чтобы Украина смогла отвоевать обратно свои территории.

"У нас пока не так много подобных соглашений, но каждое из них по-своему усиливает Украину усиливает воинов и гражданское население. Для нас это очень важно, чтобы враждебная Россия видела, что Украина не наедине, что мощные страны мира с мощной экономикой, с реальными жизненными ценностями… что они не покидают Украину (…), которая очень сильно борется и за нашу свободу и за ценности этих стран", - сказал Зеленский.

Что предполагает соглашение с Францией

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква сообщил, что соглашение с Францией также продлится в течение 10 лет и имеет ряд своих преимуществ:

Франция поддерживает членство Украины в НАТО и то, что присоединение Украины к альянсу внесет вклад в мир и стабильность во всей Европе. Также Франция будет поддерживать интеграцию Украины в ЕС.

Франция будет всесторонне помогать Украине в защите и восстановлении ее территориальной целостности, предотвращать и сдерживать любую новую агрессию со стороны РФ, поддерживать экономическое восстановление и восстановление. Определенные положения соглашения посвящены сотрудничеству в сфере информационной и кибербезопасности, защите критической инфраструктуры, сотрудничеству в области разведки и контрразведки.

В 2024 году Франция предоставит Украине до 3 миллиардов евро военной помощи. Имеется четкий механизм экстренных консультаций и надлежащего реагирования в течение 24 часов в случае возможного грядущего вооруженного нападения РФ;

Соглашение включает мощный военный блок, предусматривающий предоставление Украине помощи в сфере безопасности и современного военного оборудования, ПВО, артиллерии, дальнобойных средств поражения, бронетехники и т.д.

Предусматривается содействие Франции в развитии оборонно-промышленной базы Украины, в частности, путем привлечения французских инвестиций и локализации совместного производства на территории Украины;

Есть конкретные положения относительно механизма компенсации ущерба, нанесенного РФ, использования замороженных российских активов, а также отдельный санкционный блок, где предусмотрены санкции не только против РФ, но и других государств-агрессоров.

С полным текстом сделки можно ознакомиться по ссылке.

Уже подписаны соглашения с Германией и Великобританией

Сегодня, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин Украина и Германия заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве безопасности, в продолжении декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

"Сегодня мы с Олафом Шольцом подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Украиной и Германией. Беспрецедентный документ, закрепляющий немецкую поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год. Это оружие, в отношении которого уже есть конкретные контракты. В соглашении зафиксирована четкая позиция Германии по поводу санкций против агрессора, трибунала, замороженных активов", - отметил Зеленский.

Напомним, 12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в сфере сохранности. Это был первый договор безопасности в рамках соглашений, которые были согласованы во время саммита НАТО в Вильнюсе между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.