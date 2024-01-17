Макрон анонсировал передачу Украине 40 ракет SCALP и подписание соглашения о гарантиях безопасности

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что посетит Украину в феврале, а также анонсировал передачу 40 ракет SCALP и подписание соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что на пресс-конференции в Елисейском дворце Макрон заявил, что около 40 ракет большой дальности SCALP и несколько сотен бомб будут доставлены в ближайшие недели в Украину.

"Мы собираемся передать гораздо большее оборудование и помочь Украине тем, что ей нужно для защиты своего неба", - сказал Макрон.

Он добавил, что работает с Киевом над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности, отметив, что соглашение должно быть подписано через несколько недель.

"Я сам поеду в Украину в феврале. Я объявлю о доработке этих текстов. Также будут начаты поставки боеприпасов, о которых я говорил", - подчеркнул Макрон.

Франция уже поставила около 50 ракет SCALP, дальность которых составляет около 250 км, что в три раза превышает существующие ракетные мощности Украины.

Макрон добавил, что в ближайшие недели европейцы усилят поддержку Украины, чтобы она могла продолжать защищаться от России, потому что Москве нельзя разрешить победить Украину, иначе безопасность Европы окажется под угрозой.

Заметим, что Франция станет второй страной, с которой Украина подпишет договор о гарантиях безопасности.

12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности .

Гарантии от G7

Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля утвердили совместную декларацию поддержки Украины, объявив о начале переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности.

Подписавшиеся декларации пообещали работать с Украиной над конкретными обязательствами и договоренностями, направленными на обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.

Эти обязательства будут предусматривать в частности:

постоянное предоставление современной военной техники и вооружения;

повышение оперативной совместимости со странами НАТО;

поддержку дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины;

подготовку и обучение украинских сил;

обмен разведывательными данными;

укрепление экономической устойчивости и устойчивости Украины.

Также в декларации говорится, что в случае новой вооруженной атаки России в будущем, члены G7 намерены немедленно проконсультироваться с Украиной для определения соответствующих дальнейших шагов.

К документу присоединилось уже 30 стран, а переговоры о гарантиях безопасности начались уже с США, Канадой и Японией