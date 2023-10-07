Украина начала переговоры по соглашению о гарантиях безопасности с четвертой страной G7

Украина 7 октября начала первый раунд переговоров с Японией по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности, как это предусмотрено совместной декларацией стран "Большой семерки" о поддержке Украины. Об этом сообщают в Офисе президента.

Украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква. В нее вошли также заместитель руководителя ОП Роман Машовец, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий и советник руководителя ОП Александр Бевз.

Япония стала четвертым после США, Великобритании и Канады государством, с которым Украина начала соответствующие переговоры. Стороны договорились о дальнейшей координации и согласовали план двусторонних переговоров до конца этого года.

"Начало двусторонних консультаций с Японией является не только подтверждением нашего стратегического партнерства, но и демонстрацией глобальной поддержки Украины, которая выходит далеко за пределы Европы и Северной Америки. Символично, что двусторонние переговоры о гарантиях безопасности Япония начала с Украиной именно во время своего председательства "Группе семи", - подчеркнул Жовква.

Фото: Офис президента

Как отмечают в ОП, они являются продолжением значительной нелетальной, безопасности, гуманитарной и финансовой помощи, которую Япония оказывает Украине с начала полномасштабного вторжения России.

"Неотъемлемой составляющей гарантий безопасности является также помощь в экономическом восстановлении Украины, которую будут дополнительно обсуждать на конференции по вопросам восстановления Украины, которая запланирована на начало следующего года в Японии" - добавляют в президентском офисе.

Напомним, что Япония как страна "Большой семерки" еще 12 июля во время саммита НАТО в Вильнюсе задекларировала готовность к началу переговоров о потенциальном двустороннем соглашении о гарантиях безопасности для Украины, которые будут действовать до ее гипотетического вступления в Североатлантический альянс.

Переговоры с Японией анонсировал министр иностранных дел этой страны Йошимаса Хаяши в ходе визита в Украину и встречи с президентом Владимиром Зеленским 9 сентября. Перед этим, 3 сентября, Зеленский после разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном сообщил, что работа над двусторонним документом будет начата и с этой страной.

Отметим, что аналогичные намерения выразили, кроме государств G7, еще около двух десятков стран, в частности, Косово, которое Украина не признает. Странами же G7, напомним, являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Все они, кроме Японии, входят в НАТО.