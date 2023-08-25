Гарантии безопасности для Украины: Словения присоединилась к декларации G7

Словения присоединилась к декларации "Большой семерки" касательно гаранти безопасности для Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он поблагодарил за это решение правительство Словении и премьер-министра страны Роберта Голоба.

"Наши страны имеют общие ценности свободы и демократии, а также стремление к миру и справедливости для всего евроатлантического сообщества", – добавил Зеленский.

Гарантии от G7: что предполагает декларация

Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля утвердили совместную декларацию поддержки Украины, объявив о начале переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Эти страны, кроме Японии, являются членами НАТО. В свою очередь, Германия, Италия и Франция входят в Европейский Союз.

Подписанты декларации пообещали работать с Украиной над конкретными обязательствами и договоренностями, направленными на обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.

Эти обязательства будут предусматривать, в частности:

постоянное предоставление современной военной техники и вооружения;

повышение оперативной совместимости со странами НАТО;

поддержку дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины;

подготовку и обучение украинских сил;

обмен разведывательными данными;

укрепление экономической устойчивости и устойчивости Украины.

Также в декларации говорится, что в случае новой вооруженной атаки России в будущем члены G7 намерены немедленно проконсультироваться с Украиной для определения соответствующих дальнейших шагов.

Со своей стороны Украина обязуется "вносить положительный вклад" в безопасность партнеров и укрепление мер прозрачности и подотчетности касательно помощи со стороны других стран.

К документу уже присоединились более 25 стран.

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