В США назвали, на чем будут сфокусированы переговоры по гарантиям безопасности для Украины

Соединенные Штаты в переговорах с Украиной о гарантиях безопасности сосредоточатся, в частности, на усилении украинских Вооруженных сил для сдерживания российской агрессии.

Об этом сообщает Госдепартамент США.

Как отмечается, представители Госэдепа, Министерства обороны и Совета национальной безопасности США встретились с украинскими коллегами, чтобы начать переговоры по долгосрочным обязательствам в области безопасности между двумя странами.

В Госдепартаменте объяснили, на чем будут сфокусированы двусторонние обязательства по безопасности:

на обеспечении Украины устойчивыми силами, способными защищать Украину и сдерживать российскую агрессию в будущем;

на поддержке и повышении эффективности и прозрачности украинских оборонных институтов и промышленности;

на поддержке программы реформ, которая будет способствовать эффективному управлению, необходимому для продвижения к евроатлантическим целям Украины.

Гарантии безопасности для Украины

Накануне, 3 августа, украинская сторона начала переговоры с американской по двустороннему соглашению о предоставлении нашему государству гарантий безопасности со стороны США. Это предусмотрено совместной декларацией о поддержке Украины, утвержденной на саммите НАТО в Вильнюсе, которая является основой для подобных документов.

По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, эти гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО, что является конечной целью и надежной гарантией безопасности.

Напомним, страны "Большой семерки" (G7) во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля утвердили совместную декларацию поддержки Украины, объявив о начале переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Все они, кроме Японии, входят в НАТО. Германия, Италия и Франция, в свою очередь, входят в ЕС и являются тремя его крупнейшими странами.

Каждая страна G7 будет работать с Украиной над конкретными долгосрочными двусторонними обязательствами и договоренностями в сфере безопасности, направленными на обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.

К декларации стран G7 относительно гарантий безопасности для Украины присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия.

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