Страны G7 объявили о начале переговоров с Украиной о двусторонних гарантиях безопасности: о чем говорится в декларации

Страны "Большой семерки" в ходе саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля утвердили совместную декларацию поддержки Украины, объявив о начале переговоров о двусторонних обязательствах в сфере безопасности. Текст документа был опубликован на сайте правительства Великобритании.

"Сегодня мы начинаем переговоры с Украиной, чтобы формализовать — через двусторонние обязательства и договоренности в области безопасности, в согласовании с этой многосторонней структурой и в соответствии с нашими правовыми и конституционными требованиями — нашу неизменную поддержку Украине... Мы поручим нашим командам немедленно начать эти обсуждения", - указано в нем.

Отмечается, что каждая из стран G7 будет работать с Украиной над конкретными долгосрочными двусторонними обязательствами и договоренностями в сфере безопасности, направленными на обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.

Обеспечить это предусматривается за счет постоянного предоставления современной сухопутной, морской и воздушной военной техники с приоритетом противовоздушной обороны, артиллерийского и дальнобойного вооружения, бронетехники и боевой авиации, а также повышения оперативной совместимости со странами НАТО.

Также предусмотрена постоянная поддержка дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины; подготовка и обучение украинских сил; обмен разведывательными данными; поддержка инициатив в области киберзащиты, безопасности и устойчивости, в том числе для борьбы с гибридными угрозами.

Кроме того, вероятные будущие обязательства будут касаться укрепления экономической стабильности и устойчивости Украины, включая энергетическую безопасность; предоставления технической и финансовой поддержки для неотложных потребностей Украины, связанных с войной с Россией; а также продолжения реализации реформ, которые будут поддерживать надлежащее госуправление, необходимое для евроатлантической интеграции.

Как говорится в декларации, "в случае будущей вооруженной атаки России" страны G7 намерены немедленно проконсультироваться с Украиной для определения соответствующих дальнейших шагов.

"Мы намерены предоставить Украине быструю и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику на суше, на море и в воздухе, а также экономическую помощь, возложить экономические и другие расходы на Россию и проконсультироваться с Украиной о ее потребностях, поскольку она осуществляет свое право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН", - сказано в документе.

С этой целью страны-декларанты намерены работать с Украиной над расширенным пакетом обязательств и договоренностей в сфере безопасности на случай будущей агрессии, чтобы Украина могла защитить свою территорию и суверенитет.

Также страны "Большой семерки" намерены продолжать "увеличивать цену агрессии для России", в том числе посредством санкций и мер экспортного контроля, а также поддержку усилий по привлечению к ответственности лиц, ответственных за военные преступления и другие международные преступления, совершенные в Украине и против нее, в том числе включая нападения на критически важную гражданскую инфраструктуру.

"Не должно быть безнаказанности за военные преступления и другие злодеяния. В этом контексте мы подтверждаем нашу приверженность привлечению виновных к ответственности в соответствии с международным правом, в том числе путем поддержки усилий международных механизмов, таких как Международный уголовный суд", - говорится в документе.

Члены "семерки" заверяют, что суверенные активы России в их юрисдикциях останутся нетронутыми, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине. При этом они признают необходимость создания международного механизма возмещения ущерба от российской агрессии и выразили готовность изучить варианты его разработки.

В декларации также говорится, что Украина со своей стороны обязуется "вносить положительный вклад" в безопасность партнеров и укрепление мер прозрачности и подотчетности в отношении помощи партнеров.

В частности, она должна продолжить реформирование правоохранительных органов, судебной системы, сферы борьбы с коррупцией, корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и госуправления, что "подчеркнет ее приверженность демократии, верховенству закона, уважению прав человека и свободы СМИ, а также поставит ее экономику на устойчивый путь".

Также Украина должна будет проводить "оборонные реформы и модернизацию, в том числе путем усиления демократического гражданского контроля над вооруженными силами" и повышения эффективности и прозрачности в своих оборонных учреждениях и оборонной промышленности.

Утверждается, что Европейский союз и его члены "готовы внести свой вклад в эти усилия и быстро рассмотрят условия такого вклада". Также указано, что данные усилия "будут продолжены, пока Украина движется к будущему членству в евроатлантическом сообществе".

"Другие страны, которые хотят внести свой вклад в эти усилия по обеспечению свободной, сильной, независимой и суверенной Украины, могут присоединиться к этой совместной декларации в любое время", - резюмируется в документе.

Напомним, что в "Группу семи" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Все они, кроме Японии, входят в НАТО. Германия, Италия и Франция, в свою очередь, входят в ЕС и являются тремя крупнейшими его странами.

Как прокомментировал приведенный документ руководитель Офиса президента Андрей Ермак, он является важным шагом к заключению системы соглашений с отдельными странами-гарантами относительно гарантий безопасности для Украины.

"Согласованная декларация - это большой результат, которому предшествовала многомесячная ежедневная работа нашей команды на уровне советников по национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии, а также в коммуникации с другими партнерами. Я позволю себе не быть скромным. Считаю этот результат важной победой Украины на пути в НАТО", - подчеркнул глава ОП.

Как отметил Ермак, декларация является совместным продуктом, который учитывает как потребности Украины, так и возможности союзников, и который был бы невозможен без огромной работы и фундаментальной подготовки командами союзников.

Он напомнил, что в сентябре 2022 года международная группа, которую вместе с ним возглавляет бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, подготовила документ с предложениями гарантий - Kyiv Security Compact, и эти предложения вошли в согласованную G7 совместную декларацию.

"Сама декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок - укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами, об’єднаних рамками багатосторонньої взаємодії... Важливо, щоб до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року ми перемогли у війні і підписали гарантії безпеки для нашої держави. Вони діятимуть до моменту вступу в НАТО", - вказав Єрмак.