Байден озвучил свою позицию по вступлению Украины в НАТО: какие гарантии безопасности готовы предоставить США

Президент США Джо Байден считает, что вопрос вступления Украины в НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны против РФ. США будут готовы предоставить Украине гарантии безопасности по типу Израиля.

Об этом глава Белого дома заявил в эксклюзивном интервью CNN.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас, даже если само обретение членства в Альянсе состоится только после войны. Зеленский отметил, что Байден является тем "лицом, которое принимает решение" о том, будет ли Украина в НАТО или нет.

Байден в интервью CNN заявил, что членство в НАТО для Украины преждевременно. Американский президент подчеркнул, что Альянс сможет рассмотреть вопрос вступления Украины только после окончания войны с Россией.

"Я не уверен, что у НАТО есть единодушие относительно того, принимать Украину в Альянс или нет сейчас, в разгар войны. Но, если бы мы это сделали, мы были бы полны решимости выполнять обязательства по защите каждого дюйма территории НАТО. Мы были бы в состоянии войны с Россией, будь это так", – пояснил Байден.

Вместо НАТО, говорит Байден, США будут готовы предоставить Украине гарантии безопасности по типу Израиля.

"США будут готовы оказать помощь, пока будет продолжаться этот процесс после войны. Мы готовы оказывать помощь в сфере безопасности, такую как предоставляем Израилю. Мы готовы обеспечить предоставление оружия, которое необходимо для того, чтобы защитить себя", - сказал президент США.

Израильская модель безопасности: что она предполагает

Израиль не является членом НАТО и США не обязаны приходить на помощь стране по договору.

Но Израиль является самым стойким партнером Штатов на Ближнем Востоке, а также самым крупным совокупным получателем иностранной помощи США со Второй мировой войны.

Израильская модель безопасности предусматривает широкую военную поддержку, в рамках которой союзники могли бы предоставить Украине гарантии предоставления оружия и передовых технологий, но без участия в войне. Такой вариант станет альтернативным вступлению Украины в НАТО.

Вступление Украины в НАТО: какая процедура

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Вступление Украины в НАТО уже официально поддержали 22 государства-члена Альянса.

Для того, чтобы стать членом Альянса, Украине нужно пройти несколько этапов: приглашение, одобрение, выполнение требований и реформирование своих вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО, одобрение и ратификация парламентов всех стран-членов НАТО, а затем – само вступление.

В настоящее время после вступления в НАТО Финляндии в этом году членами Североатлантического союза являются 31 страна. Швеция может стать 32-членом военно-политического блока. Но пока Турция до сих пор не ратифицировала вступление Швеции в НАТО .

Что ожидает Украина от саммита НАТО в Вильнюсе

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. Президент Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения по отношениям с Украиной. Зеленский считает, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу.

Что касается посещения президента Украины Владимира Зеленского саммита НАТО в Вильнюсе, то в ОП сообщили, что данное решение окончательно еще не принято.