Зеленський закликав Байдена негайно запросити Україну до НАТО

Президент України Володимир Зеленський закликає американського лідера Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз, навіть якщо саме набуття членства в Альянсі відбудеться лише після війни.

Про це повідомляє CNN.

Зеленський зауважив, що Байден є тією "особою, яка ухвалює рішення" про те, буде Україна в НАТО чи ні.

"Він – за те, щоб ми в майбутньому були в НАТО. Прямо зараз необхідне офіційне запрошення в НАТО, це дуже важливо", - сказав Зеленський в інтерв'ю CNN, повна версію якого буде опублікована 5 липня.

Президент також підкреслив, що він розуміє, що насправді Україна не зможе вступити до Альянсу, поки йде війна — але запрошення буде дуже важливим сигналом та стимулом для українських солдатів.

"Зараз. Це дуже важливо", – сказав Зеленський у відповідь на запитання, чому б не дочекатися запрошення пізніше.

Він додав, що надзвичайно важливо відчувати, що Україна буде поруч із союзниками в майбутньому.

"Ми все розуміємо. Але цей сигнал дійсно дуже важливий. І залежить від рішення Байдена", - підкреслив Зеленський.

Зауважимо, наступний саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі. Президент Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною. Зеленський вважає, що наразі є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслював, що рішення, які буде ухвалено на саміті НАТО у Вільнюсі, наблизять Україну до Альянсу.

Що стосується того, чи відвідає президент України Володимир Зеленський саміт НАТО у Вільнюсі, то в ОП повідомили, що дане рішення остаточно ще не ухвалене.

Своєю чергою ЗМІ писали, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.