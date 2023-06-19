Саміт НАТО у Вільнюсі. Столтенберг обіцяє рішення, які наблизять Україну до Альянсу

Рішення, які буде ухвалено на саміті НАТО у Вільнюсі, наблизять Україну до Альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, саміт викладе бачення майбутнього України як незалежного, демократичного члена євроатлантичної родини. Члени Альянсу обговорять прагнення країни до членства.

Також Столтенберг зауважив, що союзники працюють над багаторічним пакетом допомоги для України.

Крім того, триває робота над створенням нової Ради Україна-НАТО для проведення спільних консультацій з питань безпеки, які становлять взаємний інтерес.

"Рішення, які ми приймемо у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО", – сказав генсек.

При цьому він додав, що наразі про офіційне запрошення України до Альянсу не йдеться.

Нагадаємо, наступний саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі в липні. Президент України Володимир Зеленський зазначав, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із країною.

Своєю чергою ЗМІ писали, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.

А пані посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявляла, що західні союзники навряд запросять Україну приєднатися до Альянсу під час війни, однак вони все ще обговорюють формулювання, щоб засвідчити свою відданість Києву.