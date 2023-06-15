Липневий саміт НАТО. Президент Чехії поділився очікуваннями щодо підтримки України

Президент Чехії Петр Павел очікує дуже сильних заяв щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі, сказав він в інтервʼю "Радіо Свобода".

За словами політика, він бачить, що низка країн узгоджують довгостроковий план такої підтримки, який базуватиметься не на одноразових внесках, а на ретельно спланованій довгостроковій процедурі.

Крім того, Павел очікує, що рівень нинішньої Комісії Україна-НАТО буде підвищено до рівня Ради.

"Але я б також дуже вітав чіткі формулювання про майбутнє членство України, коли війна закінчиться. Очевидно, що процес приєднання не може початися, поки країна перебуває у стані війни. Але я твердо вірю, що всі лідери зрозуміють, що участь України в НАТО і ЄС є, ймовірно, єдиною гарантією стабільності в цьому регіоні, зміцнення і НАТО, і ЄС, а також гарантією стримування Росії та її агресивної політики", – сказав президент Чехії.

Що стосується гарантій безпеки для України, то Павел розповів, що чув про два сценарії.

"Один – це гарантії, які були надані Фінляндії від початку процесу ратифікації її вступу. Інший – підхід до гарантій безпеки, застосований для Ізраїлю. Можливо, ми побачимо щось посередині.

Але я думаю, що якщо ми зафіксуємо на папері те, що ми вже робимо для України, а також включимо цей довгостроковий план підтримки, для мене це звучить як гарантія. Звісно, це залежатиме від того, скільки коштів країни захочуть виділити на такий план. Та якщо є готовність надати план, то має бути також і готовність надати його у формі гарантії", – висловився він.

Нагадаємо, наступний саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі в липні. Президент України Володимир Зеленський зазначав, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із країною.

Своєю чергою ЗМІ писали, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.

А пані посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявляла, що західні союзники навряд запросять Україну приєднатися до Альянсу під час війни, однак вони все ще обговорюють формулювання, щоб засвідчити свою відданість Києву.