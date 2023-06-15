Июльский саммит НАТО. Президент Чехии поделился ожиданиями касательно поддержки Украины

Президент Чехии Петр Павел ожидает очень сильных заявлений о поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе, сказал он в интервью "Радио Свобода".

По словам политика, он видит, что ряд стран согласовывают долгосрочный план такой поддержки, который будет базироваться не на единовременных взносах, а на тщательно спланированной долгосрочной процедуре.

Кроме того, Павел ожидает, что уровень нынешней Комиссии Украина-НАТО будет повышен до уровня Совета.

"Но я бы очень приветствовал четкие формулировки о будущем членстве Украины, когда война закончится. Очевидно, что процесс присоединения не может начаться, пока страна находится в состоянии войны. Но я твердо верю, что все лидеры поймут, что участие Украины в НАТО и ЕС является, вероятно, единственной гарантией стабильности в этом регионе, укрепления и НАТО, и ЕС, а также гарантией сдерживания России и ее агрессивной политики", – сказал президент Чехии.

Что касается гарантий безопасности для Украины, то Павел рассказал, что слышал о двух сценариях.

"Один – это гарантии, которые были предоставлены Финляндии с начала процесса ратификации ее вступления. Другой – подход к гарантиям безопасности, применяемый для Израиля. Возможно, мы увидим что-нибудь посредине.

Но я думаю, что если мы зафиксируем на бумаге то, что мы делаем уже для Украины, а также включим этот долгосрочный план поддержки, для меня это звучит как гарантия. Конечно, это зависит от того, сколько средств страны захотят выделить на такой план. Но если есть готовность предоставить план, то должна быть также готовность предоставить его в форме гарантии", – высказался он.

Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Вильнюсе в июле. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Альянсу следует принять амбициозные решения касательно отношени со страной.

В свою очередь СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для поступления все еще остается более отдаленной перспективой.

А посол США в НАТО Джулианна Смит заявляла, что западные союзники вряд ли пригласят Украину присоединиться к Альянсу во время войны, однако они все еще обсуждают формулировки, чтобы засвидетельствовать свою преданность Киеву.