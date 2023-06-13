"Будет сильный месседж касательно Украины". Столтенберг рассказал, чего ожидать от саммита НАТО

Страны-члены НАТО на саммите в Вильнюсе пообещают увеличить военную поддержку Украине и помогать ей столько, сколько потребуется. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью CBS.

"Самое важное, что состоится на саммите НАТО в Вильнюсе в июле, – это то, что союзники по НАТО выразят решительную поддержку Украине не только на словах, но и на деле. Потому что я абсолютно уверен, что наши союзники сделают новые объявления о значительной военной поддержке Украины и пообещают поддерживать и усиливать ее», – сказал он.

Как отметил Столтенберг, члены НАТО четко дадут понять, что они будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"На саммите НАТО будет сильный месседж касательно Украины, потому что мы должны стоять рядом с Украиной", – добавил он.

Что касается членства страны в Альянсе, то генсек сказал, что консультации между союзниками НАТО продолжаются.

"Мы соглашаемся, что двери НАТО открыты, как мы продемонстрировали в Финляндии и Швеции для новых членов. Мы также согласны, что Украина станет членом этого Альянса", – сказал Столтенберг.

По его словам, он понимает, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на четком графике членства.

"В то же время я считаю, что невозможно назвать точные даты, когда мы находимся в разгаре войны. И я также думаю, что все союзники также очень четко выскажут, что сейчас наиболее актуальной задачей является обеспечение того, чтобы Украина преобладала как суверенное, независимое государство", – сказал генсек.

Столтенберг также ожидает, что НАТО согласует многолетний план – программу касательно того, как обеспечить переход ВСУ от старых советских стандартов к доктринам Альянса и полную оперативную совместимость с НАТО, что также приблизит Украину к членству.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что странам НАТО на саммите в Вильнюсе следует принять амбициозные решения касательно отношений со страной.

В свою очередь СМИ писали, что члены Альянса планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для поступления все еще остается более отдаленной перспективой.

А посол США в НАТО Джулианна Смит заявляла, что западные союзники вряд ли пригласят Украину присоединиться к Альянсу во время войны, однако они все еще обсуждают формулировки, чтобы засвидетельствовать свою преданность Киеву.