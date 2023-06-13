Июльский саммит НАТО. Дуда надеется на четкое решение касательно членства Украины в Альянсе

В ходе саммита НАТО в Вильнюсе должно быть принято четкое решение о членстве Украины в Альянсе. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает "Укринформ".

Он отметил, что вопрос гарантий безопасности для Украины дискутируется на самом высоком уровне.

"Я надеюсь, что ближайший саммит НАТО в Вильнюсе принесет Киеву хорошее известие о том, что членство Украины в НАТО находится на горизонте; что свет в конце тоннеля, как часто говорят в Украине, относительно членства в НАТО, и которое хотят увидеть украинцы, появится благодаря нашим решениям, которые будут приняты в Вильнюсе", – сказал Дуда.

Также президент Польши добавил, что наибольшим ожиданием украинской власти, украинских военных и украинского общества в целом является четкий сигнал относительно понятной перспективы членства в НАТО. По его словам, это одна из главных задач саммита Альянса.

Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Вильнюсе в июле. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Альянсу следует принять амбициозные решения касательно отношений со страной.

В свою очередь СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для вступления все еще остается более отдаленной перспективой.

А посол США в НАТО Джулианна Смит заявляла, что западные союзники вряд ли пригласят Украину присоединиться к Альянсу во время войны, однако они все еще обсуждают формулировки, чтобы засвидетельствовать свою преданность Киеву.