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Июльский саммит НАТО. Дуда надеется на четкое решение касательно членства Украины в Альянсе
В ходе саммита НАТО в Вильнюсе должно быть принято четкое решение о членстве Украины в Альянсе. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает "Укринформ".
Он отметил, что вопрос гарантий безопасности для Украины дискутируется на самом высоком уровне.
"Я надеюсь, что ближайший саммит НАТО в Вильнюсе принесет Киеву хорошее известие о том, что членство Украины в НАТО находится на горизонте; что свет в конце тоннеля, как часто говорят в Украине, относительно членства в НАТО, и которое хотят увидеть украинцы, появится благодаря нашим решениям, которые будут приняты в Вильнюсе", – сказал Дуда.
Также президент Польши добавил, что наибольшим ожиданием украинской власти, украинских военных и украинского общества в целом является четкий сигнал относительно понятной перспективы членства в НАТО. По его словам, это одна из главных задач саммита Альянса.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Вильнюсе в июле. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Альянсу следует принять амбициозные решения касательно отношений со страной.
В свою очередь СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для вступления все еще остается более отдаленной перспективой.
А посол США в НАТО Джулианна Смит заявляла, что западные союзники вряд ли пригласят Украину присоединиться к Альянсу во время войны, однако они все еще обсуждают формулировки, чтобы засвидетельствовать свою преданность Киеву.