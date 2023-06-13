"Буде сильний меседж щодо України". Столтенберг розповів, чого очікувати від саміту НАТО

Країни-члени НАТО на саміті у Вільнюсі пообіцяють збільшити військову підтримку Україні та допомагати їй стільки, скільки буде потрібно. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтервʼю CBS.

"Найважливіше, що відбудеться на саміті НАТО у Вільнюсі в липні, – це те, що союзники по НАТО висловлять рішучу підтримку Україні не тільки на словах, а й на ділі. Тому що я абсолютно впевнений, що наші союзники зроблять нові оголошення про значну військову підтримку України та пообіцяють підтримувати та посилювати її", – сказав він.

Як зазначив Столтенберг, члени НАТО чітко дадуть зрозуміти, що вони підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

"На саміті НАТО буде сильний меседж щодо України, тому що ми маємо стояти поруч з Україною", – додав він.

Що стосується членства країни в Альянсі, то генсек сказав, що консультації між союзниками НАТО тривають.

"Ми погоджуємося, що двері НАТО відкриті, як ми продемонстрували у Фінляндії та Швеції для нових членів. Ми також згодні, що Україна стане членом цього Альянсу", – висловився Столтенберг.

За його словами, він розуміє, що президент України Володимир Зеленський наполягає на чіткому графіку членства.

"Водночас я вважаю, що неможливо назвати точні дати, коли ми перебуваємо у розпалі війни. І я також думаю, що всі союзники також дуже чітко висловлять, що зараз найактуальнішим завданням є забезпечення того, щоб Україна переважала як суверенна, незалежна держава", – сказав генсек.

Столтенберг також очікує, що НАТО погодить багаторічний план – програму щодо того, як забезпечити перехід ЗСУ від старих радянських стандартів до доктрин Альянсу й повну оперативну сумісність з НАТО, що також наблизить Україну до членства.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначав, що країнам НАТО на саміті у Вільнюсі слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із країною.

Своєю чергою ЗМІ писали, що члени Альянсу планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.

А пані посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявляла, що західні союзники навряд запросять Україну приєднатися до Альянсу під час війни, однак вони все ще обговорюють формулювання, щоб засвідчити свою відданість Києву.