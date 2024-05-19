459 ударів по Запорізькій області, загиблі на Херсонщині: яка ситуація в регіонах

Уночі 19 травня російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136". В результаті протиповітряного бою усі 37 "шахідів" збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях, повідомили в Повітряних силах.

Харківщину ворог атакував КАБами

Вчора у Шевченківському районі Харкова було влучання КАБ. Пошкоджено 23 приватних будинки, 3 автомобілі, 3 гаражі та лінію електромереж. Постраждало 6 осіб, в тому числі 2 дитини 13 та 16 років, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Також було влучання по відкритій території на околицях Харкова.

О 23:58 в селі Руські Тишки Харківський району відбувся обстріл КАБ по відкритій території. Без постраждалих. У селі Приколотне Куп'янського району внаслідок обстрілу БПЛА горів будинок.

У Вовчанську внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та отримав поранення 55-річний чоловік. У селі Липці Харківського району через обстріли пошкоджено приватний будинок.

У селі Курилівка Куп’янського району. Пошкоджено приватний будинок, газопровід та лінії електропередач. У селі Українське Чугуївського району внаслідок обстрілу отримав поранення чоловік 60 років. У Вовчанську внаслідок обстрілу загинула 60-річна жінка та отримали поранення дві жінки та один чоловік.

Росіяни тричі вдарили по Нікопольщині

Від вечора агресор тричі гатив по Нікопольщині. Під артилерійським вогнем були райцентр, Покровська сільська та Червоногригорівська громади, повідомили в ОВА.

Пошкоджені санаторій, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, скутер. Понівечені лінія електропередач і газогін. Через ворожу атаку постраждав 64-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення грудної клітини.

По Запорізькій області росіяни вдарили 459 разів

Впродовж доби окупанти 459 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. 243 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 13 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине, повідомили в ОВА.

203 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська. Одну жінку поранено під час ворожої атаки по Василівському району. Надійшло 8 повідомлень про руйнування житла.

На Херсонщині загинули дві людини

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Станіслав, Понятівка, Микільське, Берислав, Михайлівка, Тягинка, Осокорівка, Львове, Новоолександрівка та місто Херсон, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в припортову інфраструктуру. Побиті складське приміщення, господарські споруди, гараж та 4 приватних автомобілі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення.

На Миколаївщині під обстрілами були дві громади

У ніч на 19 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота. Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА.

18 травня під ворожим артилерійським обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає, повідомив голова ОВА Віталій Кім. Також ворог атакував дроном-камікадзе типу FPV с. Дмитрівка Куцурубської громади. Відбулося влучання в приватний будинок. Постраждалих немає.

На Сумщині був 21 вибух

Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух, повідомили в ОВА. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська та Середино-Будська громади