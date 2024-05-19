459 ударов по Запорожской области, погибшие в Херсонской области: какая ситуация в регионах

Ночью 19 мая российские оккупанты атаковали Украину 37-ю ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136". В результате противовоздушного боя все 37 "шахидов" сбиты в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях, сообщили в воздушных силах.

Харьковщину враг атаковал КАБами

Вчера в Шевченковском районе Харькова было попадание КАБ. Повреждены 23 частных дома, 3 автомобиля, 3 гаража и линия электросетей. Пострадали 6 человек, в том числе 2 ребенка 13 и 16 лет, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов. Также было попадание по открытой территории в окрестностях Харькова.

В 23:58 в селе Русские Тишки Харьковского района произошел обстрел КАБ по открытой территории. Без пострадавших. В селе Приколотное Купянского района в результате обстрела БПЛА горел дом.

В Волчанске в результате обстрела поврежден частный дом и получил ранение 55-летний мужчина. В селе Липцы Харьковского района из-за обстрелов поврежден частный дом.

В селе Куриловка Купянского района. Повреждены частный дом, газопровод и линии электропередач. В селе Украинское Чугуевского района в результате обстрела получил ранение мужчина 60 лет. В Волчанске в результате обстрела погибла 60-летняя женщина и получили ранения две женщины и один мужчина.

Россияне трижды ударили по Никопольщине

С вечера агрессор трижды готовил по Никопольщине. Под артиллерийским огнем были райцентр, Покровская сельская и Красногригорьевская общины, сообщили в ОВА.

Повреждены санаторий, 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, скутер. Изуродованы линия электропередач и газопровод. Из-за вражеской атаки пострадал 64-летний мужчина. Он получил осколочное ранение грудной клетки.

По Запорожской области россияне ударили 459 раз

В течение суток оккупанты 459 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населённых пунктов. 243 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 13 обстрелов из РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино, сообщили в ОВА.

203 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Степногорска. Одна женщина ранена во время вражеской атаки по Васильевскому району. Поступило 8 сообщений о разрушении жилья.

В Херсонской области погибли два человека

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Станислав, Понятовка, Никольское, Берислав, Михайловка, Тягинка, Осокоровка, Львове, Новоалександровка и город Херсон, сообщил глава области Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены многоэтажки и 8 частных домов. Были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру. Разбиты складское помещение, хозяйственные постройки, гараж и 4 частных автомобиля. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 - получили ранения.

В Николаевской области под обстрелами были две общины

В ночь на 19 мая в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа. Силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один БПЛА.

18 мая под вражеским артиллерийским обстрелом находилась акватория Очаковской общины. Пострадавших нет, сообщил глава ОВА Виталий Ким. Также враг атаковал дроном-камикадзе типа FPV с. Дмитровка Куцурубской общины. Произошло попадание в частный дом. Пострадавших нет.

В Сумской области был 21 взрыв

Ночью и утром россияне провели 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 21 взрыв, сообщили в ОВА. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Эсманьская и Середино-Будская общины