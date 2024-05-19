Через атаки безпілотників близько 14% нафтопереробних потужностей Росії виведено з ладу

Удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі призвели до виходу з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни та підвищили внутрішні ціни на паливо, але мали мінімальний вплив на виробництво електроенергії.

Про це пише Вloomberg посилаючись на заяву розвідувальної служби Пентагону.

Втрата деяких російських нафтопереробних потужностей підштовхнула внутрішні ціни на 20-30% та призвела до припинення експорту, щоб зосередитися на задоволенні внутрішнього попиту.

"Щоб пом’якшити наслідки цих ударів, Росія заборонила експорт бензину на шість місяців починаючи з березня і почала імпортувати нафтопродукти з Білорусі, планувала імпортувати з Казахстану, а також віддала пріоритет транспортуванню нафтопродуктів залізницею, а не іншими видами транспорту", - йдеться в повідомленні.

Видання пише, що аналіз DIA охоплює лише двомісячний період — від першого удару 21 січня на заводі ПАТ "Новатек" в Усть-Лузі до нападу 24 березня на електростанцію в Новочеркаську. Враховуючи, що атаки тривають, ситуація може бути значно гіршою.

Згідно з повідомленням, напади на енергетичні об’єкти привели до незначного збою в постачанні електроенергії російським військовим і цивільному населенню.

Атаки дронів на російські НПЗ

Сьогодні вранці російські телеграм-канали почали писати, що у Виборзі Ленінградської області, а також у Слов'янську-на-Кубані пролунали вибухи і почалися пожежі на НПЗ.

17 травня Туапсинський нафтопереробний завод ПАТ "Роснефть" на березі Чорного моря зазнав однієї з найбільших атак українських безпілотників у Росії. Відповідно даних, нафтопереробний завод, який експортує дизельне паливо і мазут, був відключений протягом трьох місяців після нападу в кінці січня і відновив роботу лише нещодавно.

Українські удари, за нинішніми оцінками, могли вивести з ладу потужності НПЗ у Росії. Так, у ніч проти 12 березня безпілотники атакували НПЗ компанії “Лукойл” у Нижегородській області. Це один із найбільших нафтопереробних заводів росіян.

У ніч проти 13 березня СБУ атакувала БпЛА одразу три нафтопереробні заводи: в Рязані, Кстово Нижегородської області та Кірішах Ленінградської області. Сумарно ці НПЗ переробляють на рік близько 25 мільйонів тонн нафти, що складає майже 10% всієї нафтопереробки РФ.

2 квітня дрони пролетіли понад 1 200 кілометрів і поцілили в НПЗ “Танеко” у Татарстані. За даними Reuters, було пошкоджено установку, яка переробляє близько 155 тисяч барелів сирої нафти на день.

Додамо, українські атаки на НПЗ змусили Росію просити Казахстан про допомогу з бензином, оскільки готується до дефіциту палива на тлі атак українських дронів по нафтопереробних заводах.