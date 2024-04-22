Українські атаки та повінь: що відбувається із показниками нафтопереробки в Росії

Переробка нафти в Росії близька до мінімального показника за останні 11 місяців, оскільки повені перешкоджають роботі, а ремонт заводів, які постраждалих через атаки українських безпілотників, значно сповільнюються.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що протягом останнього тижня Росія переробляла 5,22 мільйона барелів сирої нафти на день. Це приблизно на 10 000 барелів на день, або на 0,2%, нижче середнього показника за попередні сім днів, показують розрахунки Bloomberg.

Оскільки вторгнення в Україну триває вже третій рік, Київ використовує безпілотники, щоб завдати удару по найважливішій промисловості Росії. Український уряд захищав цю стратегію перед обличчям занепокоєння США, заявляючи, що прагне обмежити поставки палива на лінію фронту та скоротити надходження нафтодоларів до скарбниці Кремля.

Раніше цього року безпілотники націлили на ключові російські нафтопереробні заводи, спричинивши їх часткову або повну зупинку. Протягом останнього місяця не було жодних пошкоджень, що дало операторам час для ремонту, але темпи відновлення сповільнилися.

Видання пише, що після відновлення деякі об’єкти запрацювали на відносно не поганих рівнях, але все одно нижчих за ті, які були до атаки.

За словами джерела, добові темпи переробки сирої нафти на нафтопереробних заводах, які постраждали від атак українських безпілотників, становили в середньому 1,23 мільйона барелів з 1 по 17 квітня. За підрахунками Bloomberg, це приблизно на 280 000 барелів на день менше, ніж середній показник за 1-24 січня до атак.

Зазначається, що деякі пошкоджені нафтопереробні заводи, що належать ПАТ "Роснефть" досі не відновили свої показники до рівня до нападу.

Загалом у квітні обсяги переробки на російських НПЗ становили в середньому близько 5,23 мільйона барелів на день, що є близьким до найнижчого рівня з травня минулого року.

Окрім цього, внаслідок повені в Уральському регіоні Росії був вимкнений Орський нафтопереробний завод. За останнім звітним періодом завод не переробляв сирої нафти. Два інших нафтопереробні заводи — незалежний Новошахтинський завод і пермський завод Лукойлу — знизили середню переробку на 45 000 барелів на день. Це може бути пов’язано з техобслуговуванням, яке російські оператори зазвичай проводять навесні, перш ніж влітку попит підвищиться.

Атаки дронів на російські НПЗ

Українські удари, за нинішніми оцінками, могли вивести з ладу біля 15% потужностей НПЗ у Росії. Так, у ніч проти 12 березня безпілотники атакували НПЗ компанії “Лукойл” у Нижегородській області. Це один із найбільших нафтопереробних заводів росіян.

У ніч проти 13 березня СБУ атакувала БпЛА одразу три нафтопереробні заводи: в Рязані, Кстово Нижегородської області та Кірішах Ленінградської області. Сумарно ці НПЗ переробляють на рік близько 25 мільйонів тонн нафти, що складає майже 10% всієї нафтопереробки РФ.

2 квітня дрони пролетіли понад 1 200 кілометрів і поцілили в НПЗ “Танеко” у Татарстані. За даними Reuters, було пошкоджено установку, яка переробляє близько 155 тисяч барелів сирої нафти на день.

Додамо, українські атаки на НПЗ змусили Росію просити Казахстан про допомогу з бензином, оскільки готується до дефіциту палива на тлі атак українських дронів по нафтопереробних заводах.