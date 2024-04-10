Пентагон застеріг Україну від ударів по російських НПЗ: чого бояться

Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки. Тому США радять українцям атакувати інші цілі на території країни-агресора РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Такі атаки можуть впливати на глобальну енергетичну ситуацію. Україні краще бити по тактичних та оперативних цілях, що можуть вплинути безпосередньо на хід війни", - зауважив Остін.

Такі слова очільника Пентагону засудив сенатор-республіканець Том Коттон, який звинуватив Білий дім в перешкоджанні ефективним діям України через політичні міркування.

"Думаю, що адміністрація президента Джо Байдена не хоче, аби ціни на паливо підвищувалися напередодні виборів", - заявив він.

Як пише видання, адміністрація Байдена присвячує багато уваги боротьбі з інфляцією, включно із цінами на бензин для американських споживачів.

Зауважимо, Росія готується до дефіциту палива на тлі атак українських дронів по нафтопереробних заводах: вона звернулася до Казахстану із проханням бути готовим поставити 100 тисяч тонн бензину – на випадок нестачі

США – проти?

Наприкінці березня у виданні Financial Times вийшла стаття про те, що нібито США закликали Україну більше не завдавати ударів по російських НПЗ, оскільки побоюються, що це може призвести до ще більшої ескалації та глобального зростання цін на енергоресурси.

У Держдепі США відмовилися коментувати статтю Financial Times та зауважили, що Вашингтон не підтримує удари по об’єктах на території РФ. У Пентагоні заявили, що зосереджені на передачі тієї допомоги, яка необхідна Україні для захисту.

Водночас, в Україні російські НПЗ вважають законною ціллю. Секретар комітету Верховної Раді з питань безпеки і оборони Роман Костенко наголосив, що СБУ веде системну діяльність з підриву ключових галузей Росії, які приносять ворогу гроші для ведення війни.

Атаки дронів на російські НПЗ

Українські удари, за нинішніми оцінками, могли вивести з ладу біля 15% потужностей НПЗ у Росії. Так, у ніч проти 12 березня безпілотники атакували НПЗ компанії “Лукойл” у Нижегородській області. Це один із найбільших нафтопереробних заводів росіян.

У ніч проти 13 березня СБУ атакувала БпЛА одразу три нафтопереробні заводи: в Рязані, Кстово Нижегородської області та Кірішах Ленінградської області. Сумарно ці НПЗ переробляють на рік близько 25 мільйонів тонн нафти, що складає майже 10% всієї нафтопереробки РФ.

2 квітня дрони пролетіли понад 1 200 кілометрів і поцілили в НПЗ “Танеко” у Татарстані. За даними Reuters, було пошкоджено установку, яка переробляє близько 155 тисяч барелів сирої нафти на день.