СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, - нардеп Костенко про масові прильоти по НПЗ

СБУ веде системну діяльність по підриву ключових галузей Росії, які приносять ворогу гроші для ведення війни. Про це заявив секретар комітету Верховної Раді з питань Безпеки і оборони Роман Костенко, оцінюючи масові удари дронами по НПЗ ворога.

Костенко підкреслив, що останні удари - це частина загального задуму Служби Безпеки по знищенню інфраструктури ворога. "Під прицілом СБУ будуть і інші об’єкти росіян. Це успішний напрямок і приклад асиметричної війни. Таку ж асиметричну війну СБУ веде на морі за допомогою морських дронів", - вважає нардеп.

За його словами, удари дронів Служби вже принесли значний результат. "Удари по великим нафтопереробним заводам впливають на економіку росії, на її експорт. Ми бачимо, що підвищуються ціни на пальне і в середині РФ. СБУ вже давно і систематично наносить удари по НПЗ і є дані, що експорт нафти впав на 30%. Крім того на переробних підприємствах росіян іноземне обладнання, а його відновлення займе значну кількість часу через санкції", - акцентує Костенко.

"Перед запуском дронів йде серйозний етап розвідки і збору інформації. Виявляються найбільш вразливі частини об’єкту. Плануються маршрути обходу ППО. Це дуже складна операція і кропітка робота професіоналів СБУ", - резюмував народний обранець.

Нагадаємо, що в ніч з 12 на 13 березня дрони СБУ атакували одразу три нафтопереробних заводи в рф. Атаковані НПЗ входять у топ-5 найбільших у рф. Всього за останній час Служба успішно атакувала 8 НПЗ ворога.