СБУ ведет системную работу по подрыву ключевых отраслей РФ, - нардеп Костенко о массовых прилетах по НПЗ

СБУ ведет системную деятельность по подрыву ключевых отраслей России, приносящих врагу деньги для ведения войны. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Раде по Безопасности и обороне Роман Костенко, оценивая массовые удары дронами по НПЗ врага.

Костенко подчеркнул, что последние удары – это часть общего замысла Службы безопасности по уничтожению инфраструктуры врага. "Под прицелом СБУ будут и другие объекты россиян. Это успешное направление и пример асимметричной войны. Такую же асимметричную войну СБУ ведет на море с помощью морских дронов", – считает нардеп.

По его словам, удары дронов Службы уже принесли значительный результат. "Удары по крупным нефтеперерабатывающим заводам влияют на экономику России, на ее экспорт. Мы видим, что повышаются цены на горючее и внутри РФ. СБУ уже давно и систематически наносит удары по НПЗ и есть данные, что экспорт нефти упал на 30%. На перерабатывающих предприятиях россиян иностранное оборудование, а его восстановление займет значительное количество времени из-за санкций", - акцентирует Костенко.

"Перед запуском дронов идет серьезный этап разведки и сбора информации. Выявляются наиболее уязвимые части объекта. Планируются маршруты обхода ПВО. Это очень сложная операция и кропотливая работа профессионалов СБУ", - резюмировал народный избранник.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 марта дроны СБУ атаковали сразу три нефтеперерабатывающих завода в России. Атакованные НПЗ включаются в топ-5 крупнейших в России. Всего за последнее время Служба успешно атаковала 8 НПЗ врага.