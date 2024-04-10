Пентагон предостерег Украину от ударов по российским НПЗ: чего боятся

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы могут повлиять на глобальные энергетические рынки. Потому США советуют украинцам атаковать другие цели на территории страны-агрессора РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Такие атаки могут влиять на глобальную энергетическую ситуацию. Украине лучше бить по тактическим и оперативным целям, которые могут повлиять непосредственно на ход войны", - отметил Остин.

Такие слова главу Пентагона осудил сенатор-республиканец Том Коттон, обвинивший Белый дом в препятствовании эффективным действиям Украины из-за политических соображений.

"Думаю, что администрация президента Джо Байдена не хочет, чтобы цены на топливо повышались в преддверии выборов", - заявил он.

Как пишет издание, администрация Байдена уделяет большое внимание борьбе с инфляцией, включая цены на бензин для американских потребителей.

Россия готовится к дефициту топлива на фоне атак украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам: она обратилась в Казахстан с просьбой быть готовым поставить 100 тысяч тонн бензина – на случай нехватки

США – против?

В конце марта издание Financial Times опубликовало статью о том, что якобы США призвали Украину больше не наносить удары по российским НПЗ, поскольку опасаются, что это может привести к еще большей эскалации и глобальному росту цен на энергоресурсы.

В Госдепе США отказались комментировать статью Financial Times и отметили, что Вашингтон не поддерживает удары по объектам на территории РФ. В Пентагоне заявили, что сосредоточены на передаче той помощи, которая необходима Украине для защиты.

В то же время в Украине российские НПЗ считают законной целью. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны Роман Костенко подчеркнул, что СБУ ведет системную работу по подрыву ключевых отраслей России, приносящих врагу деньги для ведения войны.

Атаки дронов на российские НПЗ

Украинские удары, по нынешним оценкам, могли вывести из строя около 15% мощностей НПЗ в России. Так, в ночь на 12 марта беспилотники атаковали НПЗ компании "Лукойл" в Нижегородской области. Это один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов россиян.

В ночь на 13 марта СБУ атаковала БпЛА сразу три нефтеперерабатывающих завода: в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области. Суммарно эти НПЗ перерабатывают в год около 25 миллионов тонн нефти, что составляет около 10% всей нефтепереработки РФ.

2 апреля дроны пролетели более 1 200 километров и попали в НПЗ "Танеко" в Татарстане. По данным Reuters, была повреждена установка, которая перерабатывает около 155 тысяч баррелей нефти в день.