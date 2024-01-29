Атаки на российские НПЗ. Заставит ли это Кремль уйти из Украины

В России продолжают гореть нефтеперерабатывающие заводы и нефтяные терминалы. Удары по важной для российского бюджета нефтеперерабатывающей отрасли достаточно болезненны для экономики агрессора и могут дополнить западные санкции против нефтегазового сектора.

В конце января беспилотники нанесли ряд ударов по российским инфраструктурным объектам нефтяной отрасли. Последняя атака произошла в ночь на 29 января, когда беспилотник атаковал завод "Славнефть-ЯНОС" в российском Ярославле. До этого был обстрел нефтяного терминала Усть Луга Ойл возле Санкт-Петербурга, а также НПЗ Роснефти в Туапсе.

Учитывая, что нефтегазовый сектор остается крайне важным для российской экономики, а бюджет страны агрессора на треть зависит от нефтегазовых доходов удары по нефтегазовому сектору вполне логичны. Это может отразиться как по российской казне, ограничив способность вести агрессивную войну в Украине, так и оставить без горючего российскую армию.

На практике опыт обхода россиянами нефтегазовых санкций свидетельствует, что Кремль тоже умеет адаптироваться. А российские удары по нефтебазам, которые спровоцировали топливный кризис, удары по энергетической инфраструктуре Украины во время отопительного сезона, а также удары по зерновым терминалам не заставили украинские власти пойти на переговоры на условиях Кремля и не уничтожили украинскую экономику. Поэтому не стоит ожидать скорых уступок и от России, где общественное мнение и экономические потери значат меньше, чем в демократических странах.

Однако удары по нефтяной отрасли все же могут стать большой проблемой для Кремля, в том случае, если они будут продолжаться и коснутся большей части НПЗ, это может сократить объемы производства высокомаржинальных нефтепродуктов. Починить поврежденные НПЗ россиянам непросто, поскольку из-за санкций они не смогут закупить необходимое оборудование у западных компаний. А удары по нефтяным терминалам предотвратят отгрузку углеводородов из портов Черного и Балтийского моря, что является основным каналом поставок российской нефти в ЕС, Турцию и страны Северной Африки. В перспективе, если удары по инфраструктуре продолжатся, это может сказаться и на доле россиян на глобальном рынке углеводородов.

Какой эффект дадут обстрелы российских НПЗ

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам позволяют достичь сразу двух целей. Во-первых, это снижает отгрузку высокомаржинальных нефтепродуктов и таким образом снижает поступление средств в российский бюджет. Во-вторых, горючее необходимо российской армии, поэтому топливный коллапс в России мог бы снизить способность страны-агрессора вести агрессивную войну в Украине. Однако достичь этих целей будет непросто, поскольку объемы нефтепереработки в России достаточно значительны.

За 2023 год российские НПЗ переработали почти 272 млн. тонн нефтяного сырья, а в 2023 году российские чиновники ожидают роста этого показателя на 2%. При этом поврежденный завод "Новатэк" в Усть-Луге перерабатывал 7 млн. тонн газового конденсата в год, НПЗ "Роснефти" в Туапсе - 12 млн. тонн сырья, а атакованный недавно завод в Ярославле - почти 15 млн. тонн. Таким образом, хотя удары по нефтеперерабатывающей отрасли и болезненны для Кремля, они пока не являются критическими ни для российских войск, ни для российской экономики.

“Пока эти потери не являются критическими для россиян, поскольку у них многие заводы остаются в работе. Возможно, это сократило и экспортные поступления и объемы переработки нефти на 7-8%. Это тоже существенно и определенно бьет по бюджету. Но сказать, что на российском рынке будет существенный дефицит горючего, или экспорт упадет до критического уровня, пока нельзя. У них мощности нефтепереработки на 300 млн тонн в год. Однако, если такие удары будут продолжаться в течение нескольких месяцев, для россиян это может стать критически” Владимир Омельченко директор энергетических программ Центра экономических и политических исследований им. Разумкова

Омельченко отмечает, что сейчас у россиян есть большие проблемы противовоздушной защитой таких объектов, поскольку почти все ПВО они стянули на линию фронта. Кроме этого оккупанты используют противовоздушные ракеты С-300 для обстрела наземных целей. Таким образом, россияне не смогут прикрыть всю свою территорию от воздушных атак, а отвод части ПВО с линии фронта для защиты объектов в тылу сможет несколько улучшить ситуацию наших военных во время борьбы за небо.

В долгосрочной перспективе россиян ждет технологическая деградация

Пока оценить объемы убытков российских нефтеперерабатывающих заводов достаточно сложно, поскольку российские госкомпании по понятным причинам не будут публиковать такие данные. Оценить реальный ущерб нефтеперерабатывающему сектору можно будет лишь отслеживая объемы поставок российских нефтепродуктов в будущем. Тем не менее, можно констатировать, что в условиях санкций россиянам будет достаточно сложно восстанавливать уже поврежденные мощности.

Хотя не стоит исключать сценарий по которому россияне попытаются заместить часть поврежденного европейского оборудования на китайское. А оборудование, которое невозможно будет найти в Китае, россияне попытаются закупить в ЕС через третьи страны. Часть агрегатов на НПЗ россияне даже смогут смонтировать силами своих специалистов.

“Россиянам будет тяжело заменить приборы автоматики, позволяющие наладить систему управления современным предприятием. Такая система на современных нефтеперерабатывающих предприятиях позволяет объединить процессы в единую технологическую систему. В итоге качество выпускаемого топлива будет хуже и на условном Красноярском заводе без оборудования Siemens будут выпускать суррогаты”. Геннадий Рябцев Директор специальных программ НТЦ "Психея"

По мнению Рябцева, состояние нефтеперерабатывающей отрасли в самой России действительно будет ухудшаться с последующими атаками по нефтегазовому сектору, а сама отрасль будет технологически деградировать. Однако в перспективе не стоит ожидать крушение российской нефтепереработки. Дело лишь в том, что качество топлива в РФ ухудшится. Однако суррогатного топлива стандартов Евро-1 и Евро-2 будет вполне достаточно для того, чтобы заправлять авто в российской глубинке и военную технику.