Российская армия обстреливает украинские нефтебазы. Как воюющая Украина будет обеспечивать себя топливом

Рынок топлива в Украине стремительно сужается. После разрушения 20 нефтебаз и Кременчугского НПЗ страна неизбежно столкнется с дефицитом горючего на заправках. А принятые правительством меры поддержки топливного рынка на практике оказались полумерами.

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2 апреля российские военные нанесли ракетный удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. Инфраструктура предприятия, которое обеспечивало треть украинского рынка топлива, была уничтожена.

Проблемы рынка топлива начались сразу после российского вторжения, поскольку ранее большая часть нефтепродуктов в Украину поставлялись из России и Беларуси, а также морем. По данным Нефтегазовой ассоциации Украины, на указанные направления приходилось 60% бензина и 85% дизтоплива.

Кроме того, с начала войны враг начал систематически обстреливать украинские нефтебазы. Только в конце марта - начале апреля ракетными обстрелами были уничтожены нефтебазы в Киевской, Ровенской, Луганской, Днепропетровской областях. И продолжает обстреливать инфраструктуру хранения нефтепродуктов.

Проблем добавляет еще и то, что в Украине началась посевная, а это значит традиционный рост спроса на топливо со стороны аграриев. Кроме того, в нефтепродуктах нуждается армия, полиция, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, которые, без сомнения, должны быть в приоритете при распределении дефицитных нефтепродуктов. Уже сейчас известно, что украинским аграриям не хватает около 40% топлива, чтобы успешно закончить посевную.

Таким образом, единственный способ обеспечить Украину топливом — импорт со стороны стран ЕС. Однако этот путь упирается в узкое горлышко логистики из-за дефицита перевалочных мощностей на железной дороге, а также нехватки бензовозов. Рынок зажат государственным регулированием, введенным еще весной прошлого года. И несмотря на принятые правительством меры, импорт топлива в Украину остается довольно сложным и малоприбыльным с точки зрения бизнеса делом.

Украину ожидают очереди на заправках, а хранить топливо на нефтебазах стало опасно

По словам генерального директора сети АЗС SunOil Леонида Косянчука, Украину ожидают серьезные проблемы со всеми видами нефтепродуктов. Подавляющее количество мест хранения уничтожены, а единственный украинский производитель топлива Кременчугский НПЗ выведен из строя. При этом потребление горючего отнюдь не уменьшилось. Таким образом, рынок сжался на 85% в сегменте бензина и на 90% в сегменте автогаза.

Из всех возможных путей диверсификации у Украины осталось лишь железнодорожное и автомобильное сообщение с Европейским Союзом. Однако здесь есть трудности с логистикой поставок, а также с объемами спотового рынка и ценами.

При этом основатель группы “Прайм” Дмитрий Лёушкин отмечает, что хотя рынок нефтепродуктов и сузился из-за боевых действий, тотального дефицита топлива он не ожидает. Однако перебои с поставками и очереди на заправках неизбежны. Также Лёушкин оценивает нехватку топлива на рынке в 30%.

При этом он отмечает положительные сдвиги в вопросах поставок топлива из ЕС в части бюрократии.

6 апреля Министерством инфраструктуры было упрощено получение лицензий на автоперевозки: был вдвое сокращен объем необходимых для получения лицензии документов, отменена необходимость подтверждения трехлетнего опыта работы, отменена подача документов о наличии материально-технической базы и наличии договоров, а срок рассмотрения заявки на получение лицензии по новой процедуре сокращен с 10 дней до 1-3 дней.

При этом Лёушкин отмечает, что в Украине осталось еще 200-300 нефтебаз, которые могут хранить ресурс. Однако тех, кто бы мог на такое отважиться, не так много, так как у врага есть много способов отследить логистику поставок нефтепродуктов по территории Украины.

Власти нужно отказаться от госрегулирования цен на АЗС на время войны

По словам директора консалтинговой группы “А-95” Сергея Куюна, с начала войны в Украине было уничтожено 20 нефтебаз и один нефтеперерабатывающий завод. И если первые из атакованных объектов имели определенные запасы, то нефтебазы, что были уничтожены в марте, уже большей частью рынок успел опустошить. Однако в условиях нехватки горючего это существенные потери. При этом рынок не остановился, однако вынужден переформатироваться и начать работать “с колес”.

“Это означает, что требуется больше бензовозов, которые могут привозить горючее напрямую из-за границы. Нужно, чтобы каждый владелец бензовоза имел возможность уехать и купить себе топливо”, — отмечает Куюн.

По его словам, март украинский топливный рынок прожил именно благодаря запасам Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и его остаткам с февраля.

Однако после уничтожения этого предприятия единственная возможность обеспечить Украину топливом — временно отказаться от государственного регулирования цен на АЗС.

“Оно (госрегулирование — Delo.ua) работает, когда рынок насыщен горючим. Сейчас у нас еще контролируемый дефицит, который в апреле будет усиливаться из-за роста спроса, в частности, на посевную. А также из-за потери производителя и десятка нефтебаз. Что сейчас происходит? Дизтопливо оптом 38-44 грн/л, а регулируемая цена на заправках – 37,42 грн/л. Причина – дефицит. Как работать небольшим сетям АЗС?

Импортное топливо сейчас контрактуют преимущественно крупные сетевые компании, которые даже со своими возможностями и опытом через раз попадают под “правительственные” цены. Но в любом случае они все не закроют”, — считает Куюн.

Государственное регулирование цен на АЗС было введено в Украине 14 мая прошлого года в виде предельных надбавок цен на горючее. Эта мера была предпринята, чтобы сдержать стремительно растущие цены на топливо из-за роста цен на сырьевые товары, в том числе и нефть, а также ухода с украинского рынка крупного поставщика компании Proton Energy, которую связывали с кумом российского президента Путина Виктором Медведчуком.

Куюн отмечает, что себестоимость ввоза топлива в Украину позволяет пока торговать им лишь в западных областях, а в остальных регионах из-за логистики это невыгодно.

Уже есть и приходы небольших операторов, но себестоимость позволяет торговать только в западных областях. В остальных регионах из-за расходной логистики это будет минус. Свободное ценообразование позволит снять с поставщиков хотя бы коммерческий риск.

“Как вариант, можно зафиксировать текущую регулируемую наценку 4,5 и 5 грн/л бензина и ДТ соответственно, но не к регулируемой себестоимости, как сейчас, а к фактической, которую несложно установить по документам”, — говорит Куюн.

Эксперт считает, что такие меры позволят даже небольшим игрокам начать самостоятельно импортировать горючее, продавать его аграриям, запускать АЗС и платить заработную плату и налоги.

“Я знаю уже три региональные сети, которые за последние две недели остановили свободную продажу топлива, потому что его себестоимость выше установленных цен.

Даже крупные игроки вынуждены дополнительно ограничивать реализацию, потому что на пистолете уже новые партии горючего, тоже не попадающее в выставленный ценовой коридор. Потребители без горючего, бизнес останавливается, персонал может остаться без зарплаты. Кажется, цели государства сейчас прямо противоположны”, - говорит Куюн.