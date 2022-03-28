Россия нанесла ракетный удар по нефтебазе в Ровенской области

Военные ВС Российской Федерации нанесли ракетный удар по Ровенской области, а именно по нефтебазе. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

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На месте работаю сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, задействовали специалистов из химической лаборатории, так как под удар попала нефтебаза.

В регионе воздушная тревога все еще продолжается. Поэтому всем нужно перейти в безопасное место и ждать официальной информации.

Данных об ущербе и возможных жертвах в настоящее время нет, так как спасатели только прибыли на место пришествия.