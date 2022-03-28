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Росія завдала ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині
Військові ЗС Російської Федерації завдали ракетного удару по Рівненській області, а саме по нафтобазі. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
На місці працюють працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Крім того, задіяли спеціалістів із хімічної лабораторії, оскільки під удар потрапила нафтобаза.
У регіоні повітряна тривога все ще продовжується. Тому всім потрібно перейти в безпечне місце та чекати на офіційну інформацію.
Даних про збитки та можливі жертви нині немає, оскільки рятувальники тільки прибули на місце інциденту.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Росія продовжує систематично бити українськими нафтобазами, знищуючи і без того невеликі запаси палива.
Раніше, 26 березня, російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі в Дубно (Рівненська область). Того ж дня російські війська завдали удару по нафтобазі та оборонному об'єкту у Львові.