Росія завдала ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині

Військові ЗС Російської Федерації завдали ракетного удару по Рівненській області, а саме по нафтобазі. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

На місці працюють працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Крім того, задіяли спеціалістів із хімічної лабораторії, оскільки під удар потрапила нафтобаза.

У регіоні повітряна тривога все ще продовжується. Тому всім потрібно перейти в безпечне місце та чекати на офіційну інформацію.

Даних про збитки та можливі жертви нині немає, оскільки рятувальники тільки прибули на місце інциденту.

Росія продовжує систематично бити українськими нафтобазами, знищуючи і без того невеликі запаси палива.

Раніше, 26 березня, російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі в Дубно (Рівненська область). Того ж дня російські війська завдали удару по нафтобазі та оборонному об'єкту у Львові.