На Рівненщині російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі

На Рівненщині 26 березня російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі в Дубно.

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Про це заявив голова ОВ Віталій Коваль.

"На Рівненщині звучали дві повітряні тривоги. Під час першої ЗСУ збили ворожий дрон. Під час другої ракета, на жаль, потрапила до нафтобази міста Дубно. Збитки встановлюються", - зазначив Коваль.

За його словами, пожежу на об'єкті локалізовано. На місці працювали 12 одиниць спецтехніки та 65 рятувальників. Хімічний та радіаційний фон у нормі.

Нагадаємо, що 26 березня російські війська завдали удару по нафтобазі та по оборонному об'єкту у Львові.

Росія продовжує системно бити українськими нафтобазами, знищуючи і без того невеликі запаси палива.

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