В апреле Украина может столкнуться с дефицитом дизтоплива

В апреле Украина может столкнуться с дефицитом дизельного топлива. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал основатель группы “Прайм” Дмитрий Лёушкин.

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По его словам, ситуация на топливном рынке Украины крайне сложная. Запасы дизтоплива на нефтебазах были израсходованы за последние пару недель. К тому же вырос спрос на АЗС из-за активизации аграриев перед посевной.

При этом торговать дизтопливом из-за госрегулирования крайне невыгодно. Так, оптовая цена литра ДТ составляет 40 грн, а верхняя цена, определенная госрегулированием, — 37,5 грн/л. Из-за этого сети АЗС переходят на продажу премиальных сортов ДТ, на которые госрегулирование не распространяется.

При этом из-за невозможности поставлять ДТ морем, а также из РФ и Беларуси, единственным источником поставок остаются страны ЕС, где ресурс также ограничен.

Однако здесь узким горлышком выступает железная дорога, где не хватает перегрузочных мощностей для вагонов с европейской узкой колеи на украинскую широкую. Кроме того, из-за европейского регулирования невозможно быстро подготовить к международным перевозкам украинские безновозы.

"С бензовозами тоже сложно, так как раньше не было нужды бензовозам выезжать за рубеж, эта техника всегда была для внутреннего пользования. А так быстро подготовить к загранке сложно. Чип-карты для тахографов только надо 56 дней в покое выдержать, чтобы на штрафы не нарваться. А еще надо и загранпаспорта, и чтобы международная лицензия была, и таможенное свидетельство, и сертификаты на машину, и много всего другого, что быстро не сделаешь, тем более в таких условиях как сейчас", — отмечает Лёушкин.

Из-за этого в апреле может быть дефицит топлива, а также есть риски срыва посевной.

Однако Лёушкин считает, что решить эти проблемы может правительство, организовав перекачку цистерн прямо на границе либо же упростив правила перевозок.

Напомним, ранее Министерство экономики Украины пересмотрело предельные цены на горючее в сторону понижения.

После этого средняя цена на бензин марки А-92 по Украине снизилась на 7,86 грн/л, до 33,69 грн/л, на А-95 — на 7,84 грн/л, до 34,42 грн/л, а цена на дизтопливо — до 37,17 грн/л (-5,85 грн/л).