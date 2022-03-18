Минэкономики снизило среднюю стоимость топлива: сколько будет стоить бензин на АЗС

Министерство экономики Украины 18 марта пересмотрело предельные цены на горючее в сторону понижения. Цены на бензин в среднем должны опуститься на 10,1 грн/л, на дизтопливо – на 7,9 грн/л.

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Решение ведомства опубликовано на официальном сайте Минэкономики.

В частности, министерство решило снизить среднюю стоимость бензинов до 28,87 грн/л, дизтоплива – 32,05 грн/л. Уточняем, что на основании средней стоимости, установленной Минэкономики, исчисляется предельная стоимость реализации горючего на АЗС.

Согласно соответствующему постановлению Кабмина, граничный уровень торговой надбавки для дизеля составляет 5 грн/л, для бензина – 4,55 грн/л. Таким образом, цена на бензины марок А-92 и А-95 для потребителей на АЗС не должна превышать 33,42 грн/л, на "обычное" дизтопливо – 37,05 грн/л.

Ранее, 14 марта, Минэкономики повышало максимальную стоимость бензина на 5 грн, дизеля – на 9 грн. После этого власти приняли ряд решений для снижения цен на топливо.

Как сообщил министр экономики Украины Денис Кудин, бензин и ДТ подешевеют благодаря снижению НДС на топливо с 20% до 7%.

Кроме того, снижению цен на бензин поспособствовала отмена акциза на горючее. На период действия военного положения ввоз моторных бензинов, тяжелых дистиллятов и сжиженного газа, а также нефти или нефтепродуктов облагается налогом по ставке 7%.

Фото: ua.depositphotos.com