Минэкономики повысило среднюю стоимость топлива: как изменятся цены на заправках

В правительстве решили повысить средние расценки для бензинов более чем на 5 грн. Показатель для дизельного топлива вырос почти на 9 грн.

Министерство экономики повысило новые расчетные цены средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС смогут устанавливать свою наценку.

Новые расчетные цены:

цена литра бензина – 33,79 гривни,

бензина – 33,79 гривни, дизельного топлива (ДТ) – 30,95 гривни за литр.

По сравнению с обновлением 3 марта показатель вырос на 5,18 грн для бензинов и на 8,98 грн для дизтоплива. Тогда средние цены составили 33,79 и 30,92 грн соответственно, пишет ubr.ua.

"На основании расчетов"Нафтогаза" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 39,9 гривни, и 1 литра бензинов автомобильных Gasoline 10 ppm, которая составляет 38,97 гривни", – сообщили в Минэкономики.

При этом максимально допустимая розничная стоимость зависит от установленной граничной наценки, которую 23 февраля Кабмин снизил до 4,55 грн/л (было 5 грн) на бензины и 5 грн/л (было 7 грн) – на ДТ.

Опыт показывает, что после повышения расчетной стоимости сети АЗС повышают свои розничные цены и снижают после их уменьшения.

Поэтому в ближайшее время можно ожидать повышения цен на топливо на некоторых АЗС до 43,52 грн и 44,9 грн соответственно.

Напомним, в Верховную Раду подан законопроект, отменяющий акциз на топливо и снижающий ставку НДС с 20% до 7%. Если ВР примет соответствующий документ, топливо может немного подешеветь.