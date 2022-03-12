В правительстве планируют снизить НДС на топливо на 13%

Правительство приняло ряд решений для сдерживания роста цен на горючее. В том числе планируется отменить акциз и снизить ставку НДС с 20% до 7%.

12 марта Кабинет министров принял ряд решений во избежание дефицита горючего на заправках и для сдерживания роста его цены.

Во-первых, правительство утвердило изменения в формулу расчета максимальной разрешенной цены топлива на заправках. Она будет формироваться по увеличенной цене логистики и доплаты к котировкам в Северо-Западной Европе (NWE), куда теперь переориентированы поставки топлива украинскими АЗС.

В том числе в Верховную Раду подали законопроект, отменяющий акциз и снижающий ставку НДС с 20% до 7%. Это существенно уменьшает размер налогов, ранее составлявших более половины цены топлива.

Эти решения будут экономическим стимулом сетям завозить больше топлива и в то же время не приведут к росту цен. Также на довоенном уровне остается размер наценки украинских сетей АЗС: 4,55 грн на литр бензинов и 5 грн на литр дизеля.