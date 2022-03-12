В Уряді планують знизити ПДВ на пальне на 13%

Уряд ухвалив низку рішень для стримання зростання цін на пальне. В тому числі планується скасувати акциз та знизити ставку ПДВ з 20% до 7%.

12 березня Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для уникнення дефіциту пального на заправках та стримування зростання його ціни.

По-перше, уряд затвердив зміни до формули розрахунку максимальної дозволеної ціни пального на заправках. Вона буде формуватися за збільшеною ціною логістики та доплати до котирування у Північно-Західній Європі (NWE), куди тепер переорієнтоване постачання пального українськими АЗС.

У тому числі до Верховної Ради подали законопроєкт, що скасовує акциз та знижує ставку ПДВ з 20% до 7%. Це суттєво зменшує розмір податків, які раніше становили більше половини ціни пального.

Ці рішення будуть економічним стимулом мережам завозити більше пального та водночас не призведуть до зростання цін. Також на довоєнному рівні залишається розмір націнки українських мереж АЗС: 4,55 грн на літр бензинів та 5 грн на літр дизелю.