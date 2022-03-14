Мінекономіки підвищило середню вартість палива: як зміняться ціни на заправках

В уряді вирішили підвищити середні розцінки для бензинів на понад 5 грн. Показник для дизельного пального виріс майже на 9 грн.

Міністерство економіки підвищило нові розрахункові ціни середньої вартості бензину та дизельного палива, від якої АЗС зможуть встановлювати свою націнку.

Нові розрахункові ціни:

ціна літра бензину — 33,79 гривні,

33,79 гривні, дизельного палива (ДП) — 30,95 гривні за літр.

Порівняно з оновленням 3 березня показник зріс на 5,18 грн для бензинів та на 8,98 грн – для дизпалива. Тоді середні ціни становили 33,79 та 30,92 грн відповідно, пише ubr.ua.

"На підставі розрахунків "Нафтогазу" визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, що становить 39,9 гривні, та 1 літра бензинів автомобільних Gasoline 10 ppm, яка становить 38,97 гривні", – повідомили у Мінекономіки.

При цьому максимально допустима роздрібна вартість залежить від встановленої граничної націнки, яку 23 лютого Кабмін знизив до 4,55 грн/л (було 5 грн) на бензини та 5 грн/л (було 7 грн) – на ДП.

Досвід показує, що після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС підвищують свої роздрібні ціни та знижують їх зменшення.

Тому найближчим часом очікується підвищення цін на паливо на деяких АЗС до 43,52 грн та 44,9 грн відповідно.

Нагадаємо, до Верховної Ради подано законопроєкт, який скасовує акциз на паливо і знижує ставку ПДВ з 20% до 7%. Якщо ВР прийме відповідний документ, то паливо може трохи подешевшати.