Кабмин разрешил торговать автомобильным топливом Евро-3 и Евро-4

Кабинет министров Украины разрешил оборот горючего экологического стандарта Евро-3 и Евро-4.

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Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, соответствующие изменения внесены в технический регламент требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, который был утвержден 1 августа 2013 года.

"Изменения позволят ввести в обращение бензины и дизельное топливо классов Евро-3 и Евро-4, а также упростить прохождение таможенных процедур по поставкам нефтепродуктов", – говорится в сообщении.

В Минэнергетики подчеркнули, что эта мера также позволит привлечь дополнительный ресурс горючего для Вооруженных сил Украины и других военных формирований, сельхозтехники и автотранспортных средств.

В министерстве добавили, что изменения будут действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.

Напомним, 16 марта Верховная Рада приняла законопроект №7137-д о дополнительных налоговых стимулах.

Документ предусматривает снижение НДС с 20% до 7%, а также нулевую ставку акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.

Ранее правительство утвердило изменения в формулу расчета максимальной разрешенной цены топлива на заправках.

Кроме этого, украинцы также могут хранить топливо дома для личного пользования и передавать его Вооруженным силам по личной инициативе, не уплачивая при этом налоги.