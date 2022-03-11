Цены на топливо в Европе падают. Отмена НДС и акциза может снизить цены в Украине до 32-35 грн/л, — эксперт

Директор консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн отмечает, что на фоне диверсификации поставок из России цены на топливо в Европе за последнюю неделю снижаются. При этом перерасчет формулы государственного регулирования цен, а также отмена акциза и НДС на топливо смогут снизить цены на бензин и дизтопливо до 32 и 35 гривен соответственно. Об этом Куюн написал на своем Facebook.

"На европейском топливном рынке происходит что-то невероятное. За последние два дня котировки бензина в Европе упали на 200 долл./т, на дизель – 340 долл./т. Или на 15-20%! Похоже, страхи по поводу эмбарго в отношении России исчезли. Мир свыкается с мыслью о будущем без кровавых углеводородов. Сигналом к снижению очевидно послужили заявления Арабских Эмиратов, Венесуэлы и США с призывами увеличить добычу нефти", — написал он.

По словам Куюна, если недавно повышение цен на АЗС до 50 грн/литр и выше не вызывало сомнений, то сейчас теоретически этого можно будет избежать. А при активных действиях правительства и Верховной Рады можно снизить цену и ниже 40 грн/литр.

Расчеты показывают, что в условиях новых мировых цен себестоимость поставки топлива в Украину составляет 43 грн/литр по обоим продуктам. Цену на АЗС сформирует себестоимость и установленная Минэкономики наценка в 4,5 грн/л на бензин и 5 грн/л на дизтопливо.

"Но проблема в том, что пока действует довоенная формула расчета, рассчитанная на российско-белорусские поставки. И она на вторую декаду марта показывает максимум 43 грн, но уже с наценкой. Это означает, что каждый "европейский" литр будет обходиться поставщикам в те же минус 4,5-5 грн/л. Для примера: на оптовом рынке дизтопливо сегодня стоит 42 грн/л, тогда как "рекомендованная" цен на АЗС – 36 грн/л. На вторую декаду марта формула Минэкономики покажет максимум 43 грн/л, но кто будет торговать и везти топливо в таких условиях?" — отмечает директор "А-95".

По его мнению, властям необходимо решение об отмене НДС и акциза, а также о пересмотре формулы предельных цен. В этом случае цены будут 32 и 35 грн/л на бензин и дизтопливо. Кроме того, такие меры помогут открыть каналы для новых поставок топлива в Украину.

Напомним, на работающих на сегодня в Киеве и Киевской области АЗК OKKO увеличены лимиты продажи 92 и 95 бензина с 20 до 50 литров для одного клиента.

Дизельное топливо продают снова без ограничений на заправках сети по всей Украине.