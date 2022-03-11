Ціни на паливо у Європі падають. Скасування ПДВ та акцизу може знизити ціни в Україні до 32-35 грн/л, — експерт

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначає, що на тлі диверсифікації поставок із Росії ціни на пальне в Європі за останній тиждень знижуються. При цьому перерахунок формули державного регулювання цін, а також скасування акцизу та ПДВ на паливо зможуть знизити ціни на бензин та дизпаливо до 32 та 35 гривень відповідно. Про це Куюн написав на своєму Facebook.

"На європейському паливному ринку відбувається щось неймовірне. За останні два дні котирування бензину в Європі впали на 200 дол./т, на дизель — 340 дол./т. Або на 15-20%! Світ звикає з думкою про майбутнє без кривавих вуглеводнів. Сигналом до зниження, очевидно, послужили заяви Арабських Еміратів, Венесуели та США із закликами збільшити видобуток нафти", — написав він.

За словами Куюн, якщо нещодавно підвищення цін на АЗС до 50 грн/літр і вище не викликало сумнівів, то зараз теоретично цього можна буде уникнути. А за активних дій уряду та Верховної Ради знизити ціну і нижче за 40 грн/літр.

Розрахунки показують, що за умов нових світових цін собівартість постачання палива в Україну становить 43 грн/літр за обома продуктами. Ціну на АЗС сформує собівартість та встановлена Мінекономіки націнка у 4,5 грн/л за бензин та 5 грн/л за дизпаливо.

"Але проблема в тому, що поки що діє довоєнна формула розрахунку, розрахована на російсько-білоруські поставки. І вона на другу декаду березня показує максимум 43 грн, але вже з націнкою. Це означає, що кожен "європейський" літр буде обходитися постачальникам у ті ж мінус 4,5-5 грн/л. Для прикладу: на оптовому ринку дизпаливо сьогодні коштує 42 грн/л, тоді як "рекомендована" цін на АЗС – 36 грн/л. На другу декаду березня формула Мінекономіки покаже максимум 43 грн/л, але хто торгуватиме і везтиме паливо в таких умовах?" — зазначає директор "А-95".

На думку владі, необхідно рішення про скасування ПДВ і акцизу, а також про перегляд формули граничних цін. У цьому випадку ціни будуть 32 та 35 грн/л на бензин та дизпаливо. Крім того, такі заходи допоможуть відкрити канали для нових поставок палива в Україну.

Нагадаємо, на АЗК OKKO, що працюють на сьогодні в Києві та Київській області, збільшено ліміти продажу 92 та 95 бензину з 20 до 50 літрів для одного клієнта.

Дизельне паливо знову продають без обмежень на заправках мережі по всій Україні.