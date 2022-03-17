Кабмін дозволив торгувати автомобільним паливом Євро-3 та Євро-4

Кабінет міністрів України дозволив обіг пального екологічного стандарту Євро-3 та Євро-4.

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Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики, відповідні зміни внесено до технічного регламенту вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палива, затвердженого 1 серпня 2013 року.

"Зміни дозволять ввести в обіг бензини та дизельне паливо класів Євро-3 та Євро-4, а також спростити проходження митних процедур із постачання нафтопродуктів", – йдеться у повідомленні.

У Міненергетики наголосили, що цей захід також дозволить залучити додатковий ресурс пального для Збройних сил України та інших військових формувань, сільгосптехніки та автотранспортних засобів.

У міністерстві додали, що зміни діятимуть до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7137-д про додаткові податкові стимули.

Документ передбачає зниження ПДВ з 20% до 7%, а також нульову ставку акцизу на бензин, дизельне паливо та скраплений газ.

Раніше уряд затвердив зміни до формули розрахунку максимальної дозволеної ціни палива на заправках.

Крім цього, українці також можуть зберігати паливо будинку для особистого користування та передавати його Збройним силам з особистої ініціативи, не сплачуючи при цьому податки.