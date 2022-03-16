Рада снизила НДС, а также обнулила акциз на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ

Чтобы поддержать бизнес во время войны, Верховная Рада приняла закон о дополнительных налоговых стимулах. Документ предусматривает снижение НДС с 20% до 7%, а также нулевую ставку акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, сообщает Кабмин Украины.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 24 февраля до конца 2022 года будет отменен акциз на горючее, а ставка НДС по этим позициям будет уменьшена с 20% до 7%.

В Кабинете министров считают, что реализация законопроекта обеспечит украинцев относительно недорогим горючим.

На период действия военного положения ввоз моторных бензинов, тяжелых дистиллятов и сжиженного газа, а также нефти или нефтепродуктов облагаются налогом по ставке 7%.

При этом ставка акциза устанавливается на уровне 0 евро за 1 тысячу литров. Это касается бутана, изобутана, сжиженного газа и других газов, тяжелых дистиллятов, других нефтепродуктов и бензина.

По словам премьер-министра, в течение нескольких часов после вступления этих законов в силу Кабмин примет все необходимые подзаконные акты, чтобы новая налоговая система заработала уже на этой неделе.

Ранее правительство утвердило изменения в формулу расчета максимальной разрешенной цены топлива на заправках. Она будет формироваться по увеличенной цене логистики и доплаты к котировкам в Северо-Западной Европе (NWE), куда теперь переориентированы поставки топлива украинскими АЗС.

Украинцы также могут хранить топливо дома для личного пользования и передавать его Вооруженным силам по личной инициативе, не уплачивая при этом налоги.