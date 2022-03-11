Украинцы могут передать ВСУ топливо без налогообложения: в ГНС объяснили нюансы в законодательстве

Украинцы могут хранить топливо дома для личного пользования и передавать его Вооруженным силам по личной инициативе, не уплачивая при этом налоги. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Дело в том, что субъекты хозяйствования, хранящие топливо для своих нужд, не являются распорядителями акцизного состава и, соответственно, плательщиками акцизного налога по реализации горючего.

Однако есть некоторые ограничения. В частности, гражданин, не платя налоги, может хранить горючее на площади, не превышающей 200 кубических метров, а предприятие (кроме плательщика единого налога четвертой группы) – собственник или пользователь такого помещения или территории получает в течение календарного года топливо в объемах, не превышающих 1000 кубических метров.

Если субъект хозяйствования хочет начать продавать топливо, то ему нужно получить соответствующую лицензию. Но в случае бесплатной передачи, например ВСУ, горючее можно передавать не имея лицензии и не уплачивая налоги.

Ранее в ГНС сообщили, что с декларацией акцизного налога также появились свои нюансы после начала войны в стране. Налоги, которые нужно уплатить за февраль 2022 года, в налоговой отчетности по акцизному налогу декларируют в общем порядке в военное время.

В то же время налоги на реализацию горючего и этилового спирта декларируют до отмены военного положения с учетом двух особенностей: