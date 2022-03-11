Українці можуть передати ЗСУ паливо без оподаткування: у ДПС пояснили нюанси у законодавстві

Українці можуть зберігати паливо вдома для особистого користування та передавати його Збройним силам з особистої ініціативи, не сплачуючи при цьому податки. Про це повідомили у Державній податковій службі.

Справа в тому, що суб'єкти господарювання, які зберігають паливо для своїх потреб, не є розпорядниками акцизного складу та відповідно платниками акцизного податку з реалізації пального.

Проте є певні обмеження. Зокрема, громадянин, не сплачуючи податки, може зберігати пальне на площі, що не перевищує 200 кубічних метрів, а підприємство (крім платника єдиного податку четвертої групи) – власник або користувач такого приміщення чи території отримує протягом календарного року паливо в обсягах, що не перевищують 1000 кубічних метрів.

Якщо суб'єкт господарювання хоче почати продавати паливо, йому потрібно отримати відповідну ліцензію. Але у разі безплатної передачі, наприклад ЗСУ, пальне можна передавати без ліцензії і не сплачуючи податки.

Раніше у ДПС повідомили, що з декларацією акцизного податку також з'явилися свої нюанси після початку війни в країні. Податки, які слід сплатити за лютий 2022 року, у податковій звітності з акцизного податку декларують у загальному порядку у воєнний час.

Водночас податки на реалізацію пального та етилового спирту декларують до скасування військового стану з урахуванням двох особливостей: