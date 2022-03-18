Мінекономіки знизило середню вартість палива: скільки коштуватиме бензин на АЗС

Міністерство економіки України 18 березня переглянуло граничні ціни на пальне у бік зниження. Ціни на бензин у середньому мають опуститись на 10,1 грн/л, на дизпаливо – на 7,9 грн/л.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Рішення відомства опубліковане на офіційному сайті Мінекономіки.

Зокрема, міністерство вирішило знизити середню вартість бензинів до 28,87 грн/л, дизпалива – 32,05 грн/л. Уточнюємо, що на підставі середньої вартості, встановленої Мінекономіки, обчислюється гранична вартість реалізації пального на АЗС.

Згідно з відповідною ухвалою Кабміну, граничний рівень торгової надбавки для дизеля становить 5 грн/л, для бензину – 4,55 грн/л. Таким чином, ціна на бензини марок А-92 і А-95 для споживачів на АЗС не повинна перевищувати 33,42 грн/л, на "звичайне" дизпаливо — 37,05 грн/л.

Раніше, 14 березня, Мінекономіки підвищувало максимальну вартість бензину на 5 грн, дизеля – на 9 грн. Після цього влада ухвалила низку рішень для зниження цін на пальне.

Як повідомив міністра економіки України Денис Кудін, бензин та ДП подешевшають завдяки зниженню ПДВ на паливо з 20% до 7%.

Крім того, зниженню цін на бензин сприяло скасування акцизу на пальне. На період дії військового стану ввезення моторних бензинів, важких дистилятів та зрідженого газу, а також нафти або нафтопродуктів оподатковується за ставкою 7%.

Фото: ua.depositphotos.com