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Мінекономіки знизило середню вартість палива: скільки коштуватиме бензин на АЗС
Міністерство економіки України 18 березня переглянуло граничні ціни на пальне у бік зниження. Ціни на бензин у середньому мають опуститись на 10,1 грн/л, на дизпаливо – на 7,9 грн/л.
Рішення відомства опубліковане на офіційному сайті Мінекономіки.
Зокрема, міністерство вирішило знизити середню вартість бензинів до 28,87 грн/л, дизпалива – 32,05 грн/л. Уточнюємо, що на підставі середньої вартості, встановленої Мінекономіки, обчислюється гранична вартість реалізації пального на АЗС.
Згідно з відповідною ухвалою Кабміну, граничний рівень торгової надбавки для дизеля становить 5 грн/л, для бензину – 4,55 грн/л. Таким чином, ціна на бензини марок А-92 і А-95 для споживачів на АЗС не повинна перевищувати 33,42 грн/л, на "звичайне" дизпаливо — 37,05 грн/л.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше, 14 березня, Мінекономіки підвищувало максимальну вартість бензину на 5 грн, дизеля – на 9 грн. Після цього влада ухвалила низку рішень для зниження цін на пальне.
Як повідомив міністра економіки України Денис Кудін, бензин та ДП подешевшають завдяки зниженню ПДВ на паливо з 20% до 7%.
Крім того, зниженню цін на бензин сприяло скасування акцизу на пальне. На період дії військового стану ввезення моторних бензинів, важких дистилятів та зрідженого газу, а також нафти або нафтопродуктів оподатковується за ставкою 7%.
Фото: ua.depositphotos.com