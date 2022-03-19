Украинские АЗС массово снизили цены на топливо

Средняя цена на бензин марки А-92 по Украине снизилась на 7,86 грн/л, до 33,69 грн/л, на А-95 — на 7,84 грн/л, до 34,42 грн/л, а цена на дизтопливо — до 37,17 грн/л (-5,85 грн/л).

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Об этом свидетельствует результат ценового мониторинга консалтинговой группы А-95, сообщает издание "Новое время".

Так, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 9,68−10,10 грн/л, до 33,32 и 33,42 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях подешевело на 7,85 грн/л, до 37,05 грн/л. Самая большая консолидированная сеть группы " Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнефть" и др. — всего 1 540 станций) снизила цены на бензины и дизельное топливо на 5-7 грн/л.

В таких сетях, как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, Chipo, Motto, BVS, UPG и других, топливо подешевело на 2-11 грн/л.

Напомним, ранее Министерство экономики Украины пересмотрело предельные цены на горючее в сторону понижения. Цены на бензин в среднем должны опуститься на 10,1 грн/л, на дизтопливо – на 7,9 грн/л.