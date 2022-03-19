Українські АЗС масово знизили ціни на пальне

Середня ціна на бензин марки А-92 по Україні знизилася на 7,86 грн/л, до 33,69 грн/л, А-95 — на 7,84 грн/л, до 34,42 грн/л, а ціна на дизпаливо — до 37,17 грн/л (-5,85 грн/л).

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Про це свідчить результат цінового моніторингу консалтингової групи А-95, повідомляє "Новий час".

Так, на WOG та ОККО бензини марки А-95 та А-92 подешевшали на 9,68-10,10 грн/л, до 33,32 та 33,42 грн/л відповідно. При цьому дизельне паливо у цих мережах подешевшало на 7,85 грн/л, до 37,05 грн/л. Найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін., всього 1 540 станцій) знизила ціни на бензини та дизельне паливо на 5-7 грн/л.

У таких мережах, як AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, Chipo, Motto, BVS, UPG та інші, паливо подешевшало на 2-11 грн/л.

Нагадаємо, раніше Міністерство економіки України переглянуло граничні ціни на пальне у бік зниження. Ціни на бензин у середньому мають опуститись на 10,1 грн/л, на дизпаливо – на 7,9 грн/л.