Бензин в Україні подешевшає майже на 8 грн/л з 18 березня, - заступник міністра економіки Кудін

Після початку повномасштабної російсько-української війни багато товарів і продуктів різко подорожчали. У зв'язку з цим влада прийняла низку рішень, які в тому числі передбачають зниження ціни на паливо.

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Перший заступник міністра економіки України Денис Кудін 17 березня в ефірі UA Разом повідомив, що з 18 березня ціна дизельного палива в Україні знижується на 5 гривень. Тобто максимальна ціна на ДП на українських АЗС становитиме не більше ніж 40 гривень за літр.

Бензин подешевшає ще більше. Ціна палива знизиться на 7 грн 76 коп. З 18 березня в мережах АЗС бензин коштуватиме не більше ніж 35,76 гривень за літр.

За словами Кудіна, бензин та ДП подешевшають завдяки зниженню ПДВ на паливо з 20% до 7%. Такий крок за останні місяці зробила низка європейських країн, у тому числі й сусідня Польща, де з 1 лютого ПДВ на пальне було знижено з 23% до 8%.

З такою ж метою Верховна Рада 16 березня ухвалила законопроект №7137-д про додаткові податкові стимули.

Крім того, зниження цін на бензин сприяло скасування акцизу на пальне. На період дії військового стану ввезення моторних бензинів, важких дистилятів та зрідженого газу, а також нафти або нафтопродуктів оподатковуються за ставкою 7%.

При цьому ставка акцизу встановлюється на рівні 0 євро за тисячу літрів. Це стосується бутану, ізобутану, зрідженого газу та інших газів, важких дистилятів, інших нафтопродуктів та бензину.

Фото: ua.depositphotos.com